『DREAM STAGE』NAZE、初PVで息の合ったダンス披露 「Wanderlust」フル配信開始
俳優・中村倫也が主演を務める、金曜ドラマ『DREAM STAGE』（来年1月スタート 毎週金曜 後10：00）に登場するボーイズグループ・NAZEの劇中曲「Wanderlust」が、11月27日午前0時からフル配信を開始した。
【ソロカット】個性あふれるNAZEメンバー7人
K-POP業界を舞台に、問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小事務所に所属する練習生7人が夢を追う姿を描く作品で、1月の放送開始を前に楽曲活動やライブ出演など、ドラマ枠を越えたプロジェクトが進行している。
劇中で結成されるNAZEには、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイとユウヤの7人が名を連ねる。デビュー前ながらステージ出演や配信企画に積極的に挑み、9月6日にさいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」で初パフォーマンスを披露していた。
今回フル配信された「Wanderlust」は、ファンキーなサウンドに夢へ向かう感情を重ねた楽曲だ。滑らかなハーモニーや中毒性のあるギターループ、徐々に加速するリズムが折り重なり、自由と可能性に満ちた“旅のときめき”を描き出している。
合わせて、同日午後6時にはパフォーマンスビデオもTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて公開されることが決定した。青空の下で撮影された初のPVでは、メンバーがモニターを確認し合いながらフィードバックを交わし、アトやターンが中心となってダンスを調整する姿も見られた。撮影が長丁場となり疲れが出始めた際には、ユンギが「みんなLet‘s GO！！頑張ろう！！」と鼓舞し、現場の空気を一気に高めるなど、チームとしての結束が際立っていた。7人の力強いダンスと初々しい表情が詰まった映像になりそうだ。
