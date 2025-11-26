『ストレンジャー・シングス』最新記録！シーズン5配信前にNetflix史上初の偉業を達成

明日、11月27日（木）よりシーズン5（最終章）の配信が開始となる『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。ファンがそのプレミア配信に先立ち、過去シーズンを再視聴、あるいは新規開拓する動きが加速する中、過去の全4シーズンがNetflixの英語シリーズTop 10に同時ランクイン。これは、Netflixシリーズとして史上初めてのことである。

最終章への熱狂が過去作をチャートに押し上げる

1月17日〜23日の週間視聴数において、『ストレンジャー・シングス』の各シーズンは以下の通りチャートインした。

シーズン1: 410万ビューで英語シリーズ視聴数第3位

シーズン4: 330万ビューで第5位

シーズン2: 約310万ビューで第7位

シーズン3: 約310万ビューで第9位

このように、新作の配信を控えた作品の過去シーズン全てが同時にチャートに返り咲く現象は、最終章を待ち望むファンの熱狂度を如実に物語っていると言えるだろう。

シリーズ最終作は歴代記録を塗り替えるか？

『ストレンジャー・シングス』シーズン5は、Netflix史上最も重要なタイトルの一つとしての地位を確立しており、ファンの待望期間を考慮すれば、来週のTop 10デビュー時には独自の視聴者記録を樹立することが期待される。

過去を振り返ると、2022年にリリースされたシーズン4は、最初の91日間で1億4,070万ビューを記録。これは、現在もNetflixの歴代英語シリーズで3番目に人気のあるシリーズとして君臨している。また、2019年のシーズン3も、ほんの数カ月前に『ウェンズデー』シーズン2によってリストから除外されるまで、長らく歴代Top 10に留まっていた経緯がある。本シリーズが2016年にデビューし、2017年にシーズン2が続いたことを考えれば、その息の長さは驚異的だ。

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』最終章は、11月27日（木）10時より世界独占配信。（VOL 2（第5〜7話）：12月26日（金）、フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より）

