全国キャバ嬢約100人集結のガチ運動会 国立代々木競技場で開催＆東京交響楽団生オケ演奏も VTR判定事態・奇跡の逆転劇…白熱の真剣勝負
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の「全日本キャバクラ大運動会」収録現場にモデルプレスが潜入。総勢90人以上のキャストとゲスト6人が真剣勝負で戦った様子を紹介する。
今回の収録では全国から総勢90人以上のキャストが国立代々木競技場第二体育館に集結。東京・六本木「ジャングル東京」、東京・銀座「ジャングル銀座」、東京・銀座「オルフェ」、札幌・すすきの＆福岡・中洲「バルセロナ」、愛知・名古屋「グラマラス」、埼玉・大宮「ルパン」、大阪・北新地「アルス・アーチ」の店舗ごとの7チームと「芸能人チーム」の計8組が6種目を競った。
◆「CHANCE ＆ CHANGE」運動会開催
同番組は「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
優勝チームには優勝旗に加え、打ち上げ代として賞金100万円を贈呈。最下位になってしまったチームは約550ボルトの電力を持つナマズによる電気足湯が待っている。さらにチームとしての表彰以外にも、頑張った人に贈られる特別賞も用意された。
◆きほらが選手宣誓
出演者は運動会が始まる前に全員で入念に準備体操。開会式では東京交響楽団の生オーケストラによる豪華演奏で入場した。
選手宣誓を行ったのは「ジャングル東京」桜井みづき、「ジャングル銀座」きほ、飛鳥、「オルフェ」ゆめ、「バルセロナ」南柚子、「グラマラス」じゃがりこ、「ルパン」リョウ、「アルス・アーチ」降谷はな。きほの「宣誓」という言葉に続き、それぞれが各チームを代表して意気込む。
客席に座って見守る各店舗の黒服は開始早々から全力で応援し、旗や太鼓で盛り上げた。
◆「ジャングル東京」うたの負傷に元保健室の先生・あいりが駆け寄る
第1種目は「キャバクラ嬢ガチンコ30メートル走」。各チーム6人ずつが出場し、真剣勝負を繰り広げたため、フライング、靴が脱げるなどのハプニングも。僅差のゴールとなり審判を務めたお笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘がVTR判定をするなど、勝負は白熱した。
全力で取り組むあまり「ジャングル東京」うたは転倒。何とか立ち上がり、懸命に最後まで走り抜けると、すぐに元保健室の先生でチームメイトのあいりが駆け寄る。尾形が「最後まで走りましたからね」とうたの頑張りを称えると、会場からも大きな拍手と声援が。
「グラマラス」桃瀬ゆあはテニスでインターハイ出場経験もある運動自慢。「先週の土曜日も現役で試合に出てきました」と明かし、会場からは驚きの声が上がった。レースでは見事に1位を獲得したが、何人かにフライング疑惑がかかり、やり直すことに。「芸能人チーム」タレントの鈴木奈々が足を負傷したことにより、代わりに尾形が後ろ向きに走るハンデ付きで出場。再戦でも桃瀬が1番にゴールテープを切り、正々堂々の勝利となった。
◆綱が1本奪われる事態発生でVTR判定
第2種目は「チーム混合！キャバクラ嬢 綱取り合戦」。制限時間3分でより多くの綱を自分の陣地に運んだチームが勝利となり、尾形によるくじ引きで決められた2組が合同チームとして勝負する。
「グラマラス」×「ルパン」VS「ジャングル東京」×「オルフェ」
序盤に両チームが1本ずつ陣地に引き入れ、残り1本は全員での総力戦に。「ジャングル東京」×「オルフェ」チームが自分の陣地目前までリードしていたが、脅威の粘りで「グラマラス」×「ルパン」チームが巻き返し、勝利した。
「ジャングル銀座」×「芸能人チーム」VS「バルセロナ」×「アルス・アーチ」
2試合目も「芸能人チーム」お笑いタレントのやしろ優のウィッグが取れるほどの熱戦。試合終了後に敵チームの「バルセロナ」うづきふうかがやしろの元まで脱げたウィッグを届けるという一幕も。
綱を3本中2本獲得した「ジャングル銀座」×「芸能人チーム」が勝利したように見えたが、試合が終了すると陣地から綱が1本消えており、VTR判定をすることに。1度は陣地に入っていた綱が「バルセロナ」南の意表を突いた戦略によって奪われていたことが判明。しかしルール違反と見なされ「ジャングル銀座」×「芸能人チーム」が勝利となり、南もしっかり相手チームに謝罪するスポーツマンシップを感じさせた。
◆MC陣も全員出演した大縄跳び
第3種目は「店舗対抗！キャバクラ嬢 大縄跳び」。キャスト6人、黒服2人の計8人で2回挑戦し、合計回数を競う。
中にはスーツ姿やキャストとお揃いのジャージ姿の黒服や、全力で2回挑戦したため最後には床に倒れ込むキャストもいた。
「芸能人チーム」は黒服の代わりにMCを務めたお笑い芸人の狩野英孝、尾形が参加。2回目の挑戦では、足を痛めたお笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコに代わりMCを務めるタレントのベッキーが奮闘した。MC陣の頑張りもあり、合計75回で2位に。
「ジャングル銀座」はキャストとスタッフが法被を着て応援。裸足で挑んだみあを始め、現在1位の「グラマラス」に勝つべく全力を出し切った。
これまでの種目で圧倒的な強さを発揮していた「グラマラス」はこの種目でも見事なチームワーク。1回目に69回という脅威の記録を叩き出し、2回目に7回跳んだ時点で勝利が確定した。
◆「ジャングル東京」りぼんが強運で勝ち上がる
第4種目は「キャバクラ嬢椅子取りサバイバル」。それぞれのチームから6人、計48人が出場し、5試合を経て最後に残った1人が優勝となる。
互いに譲らない戦いが各所で勃発し、尾形が勝者をジャッチ。「ジャングル銀座」飛鳥と「ルパン」リョウは座っている面積がほとんど変わらなかったため、尾形のギャグへの反応がよかった方が勝者に。しかし尾形に微妙な反応と見なされ「失格！」という判定で2人とも脱落になるというまさかの結果に笑いが。さらに「バルセロナ」南と「ジャングル銀座」ゆいなは場内を飛び出て椅子の引っ張り合い。激戦の末、ゆいなが勝ち取った。
そんな中優勝したのは「ジャングル東京」りぼん。3回戦、4回戦をじゃんけんで勝ち抜くという運の強さを見せ、5回戦では堂々の1位となり、会場にはりぼんコールが響く。
◆どよめきが上がった腕相撲対決
第5種目は「キャバクラ嬢腕力No.1は誰だ！？腕相撲トーナメント」。尾形のくじ引きでトーナメントが決定し、各チーム代表者1人による勝負が行われる。
決勝に勝ち上がったのは「芸能人チーム」今井アンジェリカと「グラマラス」七彩はる。相手に圧勝して決勝まで勝ち上がった今井を七彩が見事に倒し、会場からはどよめきが上がった。
◆各チームの実力者が揃ったリレー対決
第6種目は「キャバクラ嬢＆黒服混合リレー」。各チームのキャスト6人と黒服1名が団結して走り、予選を勝ち上がった2チームが決勝に出場する。
「芸能人チーム」は黒服の代わりに狩野が助っ人となった。足を痛めている鈴木がベッキーに代役をお願い。ベッキーは「むしろやらせてください」と快く引き受けた。
北海道から来た「バルセロナ」は夜に出勤の予定があるため帰宅することに。時間の都合で最後まで参加することはできなかったが、1日一緒に盛り上げたキャスト、黒服たちに会場からは「バルセロナ」コールが。
社長がアンカーを務めて予選で他のチームと1周差をつけた「グラマラス」と、"俊足のひよっこ”ひよりが出場した「ジャングル東京」が決勝に進出。決勝戦はアンカーのみ2周走らなければならず「グラマラス」七彩、「ジャングル東京」ひよりが務める。
「ジャングル東京」も素晴らしい走りを見せたが、「グラマラス」が決勝でも圧倒的な速さで優勝した。
◆「CHANCE GALs」らが休憩タイムにパフォーマンス
休憩タイムでは、今井、川村、姉妹番組『チャンス学校チェンジ科』から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」らが番組テーマ曲「Go for it!!」、K-POPガールズグループ・OH MY GIRL（オーマイガール）の楽曲「Dolphin」の2曲を東京交響楽団の生演奏で披露。お弁当を食べていたキャストも手を止めて釘付けになるなど、会場を盛り上げた。
◆閉会式＆結果発表
閉会式では優勝チームに加え、特別賞も発表。狩野が選んだMVPは「グラマラス」七彩、ベッキーが選んだ応援賞は「ジャングル銀座」、尾形が選んだ“サンキュー賞”は「ルパン」黒服となり、賞金10万円が贈呈され、チームにも50ポイントが加算される。
個人賞のポイントも加算し、優勝したのは「グラマラス」。各種目で圧倒的な実力を発揮し、600ポイントで2位に200ポイント以上差をつけて脅威の点数で勝利した。
優勝した「グラマラス」じゃがりこが優勝旗と賞金を笑顔で受け取り、せいかが「この優勝はまだ通過点です」とコメントし会場が沸く。
最下位となったのは「ジャングル銀座」。リーダーの飛鳥が罰ゲームを受ける流れになり、怖がる飛鳥を見て、桜咲乃愛が「興味あります」と代わりに受けることに。なかなかナマズが接触してこず、恐怖の時間が続き「めっちゃ怖い」と不安な表情を見せたが、全員に見守られながら最後まで罰ゲームを受け切り、全員から拍手が送られた。
◆出演者
MC：狩野英孝、ベッキー
審判：尾形貴弘（パンサー）
「芸能人チーム」
今井アンジェリカ、瀧山あかね、北原里英、川村エミコ、鈴木奈々、やしろ優
「ジャングル東京」
あや、るあな、うた、まりな、ゆめ、マリア、あすか、りな、いちか、あいり、まほ、あやか、ゆうめろ、けい、りぼん、ねね、るあ、あげは、りこ、まみ、まおちゃる、あび、ゆあ、ゆきの、ヤマトリノ、ななにー、める、にいな、まいか、美夜、ひより、桜井みづき、れいぽよ
「ジャングル銀座」
なち、夢咲はな、あん、つき、ねい、さくら、桜咲乃愛、えれな、まりぃ、いろは、熊海有紀、ほのか、桜咲みお、羽澄まり、みあ、あい、じゅんな、きほ、飛鳥、メイサ、ななみん、みゆう、ゆいな、らんか、ちか、みく、まこ
「オルフェ」
ゆめ、えりな、まりや、珠南、あやか、なつね、相澤まり、このみ、ふたば、りょう
「バルセロナ」
南柚子、桜りの、うづきふうか、結城あき、華咲しき、皇ゆりの
「グラマラス」
じゃがりこ、橘みか、星乃れな、桃瀬ゆあ、七彩はる、七瀬せいか
「ルパン」
リョウ、アイミ、ジュン、ミホ、ティラ、マヤ
「アルス・アーチ」
れな、あやね、さり、らむ、まお、降谷はな
