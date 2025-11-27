【Amazon ブラックフライデー 48時間限定セール 第2弾】 開催期間：11月27日0時～11月28日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazonブラックフライデー 48時間限定セール 第2弾」の対象商品にロボット掃除機「ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo」が追加された。

本製品は、機械式圧縮処理機能を搭載。ゴミを内部で継続的に圧縮するため、最大60日間ゴミ捨てが不要になっている。内蔵の圧縮機能とゴミ管理機能があるため、自動ゴミ収集機能付き充電ステーションを設置する必要がないのも特長。4段階クリーニングシステムでは、70倍強力になったパワーリフト吸引（Roomba 600シリーズとの比較）、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシがゴミやホコリを一掃し、マイクロファイバーモップパッドが床をピカピカに仕上げる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。