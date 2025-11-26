２６日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、人気企画「電気イスゲーム２０２５開幕戦」劇団ひとりｖｓ津田篤宏戦が行われた。

４ターン目までに２人ともビリビリ電流を食らう泥仕合となったが、２発目の電流を食らった劇団ひとりが、床に倒れこんだまま動かず…。

高笑いの津田が近づくも、劇団ひとりに反応はなく、様子がおかしくなり…津田が「ひとりさん、何してんの？」「何？」「えっ、どういうこと？」「えっ、うそぉ？」と半笑いに。さすが６秒で仕掛けを察知すると、ＢＧＭとともに「名探偵津田 第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り〜」が開幕した。

スタジオも驚き浜田雅功も「そっちなん！？俺も知らん」と声を上げた。

「名探偵津田 第４話」は１２月１７日と１２月２４日に前後編各９０分ＳＰが放送されることが告知された。

ネットでは「名探偵津田」がトレンド１位に急浮上。

「ええー！」「鳥肌やばい！めちゃくちゃ楽しみ！」「名探偵津田クソワロタ」「電気椅子ゲームからの名探偵津田は神展開」「激アツ」「はぁ？どういうこと？」「名探偵津田に繋がるのはワロタｗ」「唐突な名探偵津田開始でワロタｗ」「ＴＢＳ クリスマスイブだぞｗ」「クリスマスイブ、ＳＡＳＵＫＥからの名探偵津田はヤバすぎるｗ」「犯人プロレスラー」と騒然となった。