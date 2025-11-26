8歩で姿勢のゆがみ解析アプリ登場　健康課題解決に向け花王が新ブランド立ち上げ

デスクでパソコンに向かい、長時間の座りっぱなしなどによる「疲れが抜けない」「肩や腰が重い」。

こうした現代人の健康課題をサポートするための新ブランドを花王が立ち上げました。

花王ライフケア研究所 ブランドマネージャー・本松達朗さん：

まず第1弾として「姿勢のゆがみ」をキーワードに事業展開していきたい。私たちはこの姿勢のゆがみを自分で即時に確認できる技術があって、それを応用することを考えた。

ブランドの第1弾として公開されたのは、たった8歩、歩くだけで姿勢のゆがみを解析できるアプリ「my Symmetry」。

スマートフォンを骨盤のあたりに当てながら8歩歩くと、解析結果が出ます。

骨盤のゆがみや傾き、股関節の動作などの6項目をアプリが20秒ほどかけて解析。

項目別に細かくチェックでき、姿勢のゆがみを改善するおすすめのエクササイズまで教えてくれます。

さらに、測定を重ねると姿勢のゆがみに合わせた3種類のインソールのうち、自分に合ったものを解析結果を基に提案してくれます。

今回のアプリとインソールの開発には、花王が販売する赤ちゃんや高齢者向けのおむつ製品のために行っている歩行の研究を応用。

約2万人の歩行データが活用されています。

花王ライフケア研究所 ブランドマネージャー・本松達朗さん：

花王ライフケア研究所は、花王の中にあるさまざまな研究、世の中に出ていないものを掘り起こしてお客さまの困りごとを解決するというコンセプトでスタートしている。自分のゆがみを知ることとそれに対する対策を知る、この2つの体験を提供できればと考えている。