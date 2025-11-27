この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ

中学生の時のトラウマで男性恐怖症になり父親とも話せなかった娘。徐々に明るさを取り戻し、18歳になった彼女が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。

夜のドライブで久しぶりに向き合った母と娘。沈黙のあと、娘は「彼とのことをちゃんと話したい」と語り始めた。



年齢のことはわかってる

立ち直れたのは彼がいたから…認めてほしかった「普通」に囚われていたのかも？夜の海を前に、娘が彼とのことを語り始めました。彼が心の支えになってくれたこと、彼のおかげで男性恐怖症を克服できたこと。もしかすると、年の差にばかり囚われていて、大事なことを見落としていたのかもしれない。すべてを受け入れられたわけではないけれど、少しだけ、彼ともう一度向き合ってみようと思えたのです。娘に望むのは、ただひとつ――幸せでいてほしいということでした。



著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

「娘が23歳年上の彼氏を連れてきました」はこちら 『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)「娘が23歳年上の彼氏を連れてきました」はこちら 18歳になった娘が連れてきたのは41歳の彼氏でした――ある日、白井優子は18歳になる一人娘の美月から「紹介したい人がいる」と相談を受けた。しかし、娘が連れてきたのは41歳の男だった。「まともな男が23歳年下の女性に手を出すわけがない」、その想いから優子は二人の交際を認めず、娘との関係が悪化してしまう。あなたは子どもの歳の差交際を認める事ができますか？

(ウーマンエキサイト編集部)