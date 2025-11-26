サッとつけて → 即華やか見え！【3COINS】大人が狙いたい♡「大ぶりピアス」

冬コーデを華やかに盛るなら、サッとつけて存在感を放つ大ぶりピアスの出番かも。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、大人が狙いたい大ぶりデザインのピアスをセレクト。メタルパーツがモードに映えるものや、フェイクファーが季節感と愛らしさを演出してくれるものまで、冬コーデの物足りなさを埋めてくれそうな素敵なピアスを紹介します。

曲線を描くメタルパーツがモードなアクセントに

【3COINS】「トップパールメタルピアス」\330（税込）

構築的なメタルパーツがモードな存在感を発揮するこちらのピアス。フェイクパールがワンポイントとしてあしらわれた華奢なデザインは、上品さを意識した大人のシンプルコーデのアクセントにぴったり。ゆるやかに曲線を描くラインが女性らしく、冬のオケージョンスタイルでも物足りなさをセンスよくカバーしてくれそうです。

耳元で揺らめくロングピアスが大人の色気を演出

【3COINS】「S字じゃらじゃらピアス」\330（税込）

S字にカーブしたロングピアスは、耳元で繊細に揺れることでレディなムードを演出。パール調のモチーフやキュービックジルコニアといった複数のパーツを組み合わせたチャームのようなデザインが、冬コーデにエレガントな輝きを足してくれそうです。顔まわりの縦ラインを強調しやすいので、大人っぽく知的な雰囲気に見せたい日にもGOOD。

レトロなメタルフラワーは一点投入で愛らしさUP

【3COINS】「メタルフラワーパールピアス」\550（税込）

ゴールドカラーのメタルパーツでかたどられたフラワーモチーフにフェイクパールをあしらったピアスは、大ぶりなサイズも相まってコーデに華やかさをプラスするのにうってつけ。ギラつきを抑えた上品な質感のおかげで、どこかレトロな雰囲気も漂います。ひらひらと耳元で揺れる花は、前からだけでなく後ろから見ても抜かりなく可愛さを発揮してくれそう。

ふわふわフェイクファーが優しげな彩りを添える

【3COINS】「ふわふわファーピアス」\550（税込）

シーズンムードをとことん楽しみたいパーティーや特別なデートの日にもマッチする、フェイクファー素材のピアス。ふわふわとした球体のファーが顔まわりを優しく彩ります。カラーはグレーのほか、ホワイト・ベージュ・ピンクといった甘い淡色がラインナップ。コーデの色味に揃えたり差し色にしたりと、色選び次第で違った表情を見せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ