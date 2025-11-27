高市首相（自民党総裁）と野党４党首による初の党首討論が２６日、国会で行われた。

首相は中国について「対話を通じてより良い関係を作って、国益を最大化するのが責任だ」と述べ、日中関係改善に取り組む考えを強調した。

立憲民主党の野田代表は、台湾有事が集団的自衛権行使の対象となる「存立危機事態」になり得るとした首相の国会答弁に中国が反発していることについて、「国益を損なう。独断専行（の発言）だったのではないか」と問いただした。

これに対し首相は「具体的な事例を挙げて聞かれたので、その範囲で誠実に答えた」と述べた上で、「事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての状況を総合して判断する」と、従来の政府見解を強調した。

首相は所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げにも改めて意欲を示した。国民民主党の玉木代表が、会社員らの給与から差し引く給与所得控除を引き上げる案に触れると、首相は「大いに賛成する」と応じた。

核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則については、公明党の斉藤代表が堅持するよう求めた。首相は「見直しを指示した事実はない」と述べる一方、「現実的な対応も含めて総合的に検討」する考えも示した。

党として初めて質問に立った参政党の神谷代表は、スパイ防止法の制定に向けた政府の検討状況をただし、首相は年内に検討を進める方針を表明した。

党首討論は全体で約４５分間で、衆参両院のいずれかで１０議席以上を持つ野党の党首が参加した。