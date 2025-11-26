¾®·ª½Ü¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÇéðÀî¹¬Íº¤µ¤óÌò¤Ë¡ª¡¡¡ÈÀ¤³¦¤Î¥Ë¥Ê¥¬¥ï¡É¤¬¡Èµ×Éô¡É¿ûÅÄ¾Úö¤òÀä»¿!?
¡¡¾®·ª½Ü¤¬¡¢»°Ã«¹¬´î¡¦µÓËÜ¡ß¿ûÅÄ¾Úö¡¦¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É±é½Ð²È¡¦éðÀî¹¬Íº¤µ¤óÌò¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Ç¤Ï¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤¿¡ª¡¡ºß¤ê¤·Æü¤ÎéðÀî¹¬Íº¤µ¤ó
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡·àÃÄ±é½Ð²È¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¦È¬Ê¬ºä¤Ë¤¢¤ëWS·à¾ì¤ò¡ÖÅìµþ¤Ç°ìÈÖ¤Î·à¾ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¡¢È¬Ê¬ºä¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÍýÁÛ¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤òºî¤í¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Ï¥¯¥ÙÈÇ¡ØÅßÊª¸ì¡Ù¤ò¾å±éÃæ¤À¤¬¡¢µÒÂ¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢·à¾ìÊÄº¿¤ÎÂ²»¤ÏÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·àÃÄ°÷¤Î¥È¥Ë¡¼¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤¬·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢µ×Éô¤ÏµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î²ó¤Ç¡¢¾®·ª½Ü¤¬¡¢µ×Éô¤¬¿´¿ì¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦éðÀî¹¬Íº»á¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ÙÈÇ¡ØÅßÊª¸ì¡Ù¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÃË¤¬¤¤¤¿¡£ÃË¤Ï¾å±é¸å¡¢Öà½÷¤Î¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»Ç¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡Ê¥¸¥ã¥ºµÊÃã¡Ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ùÎ¤¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿µ×Éô¤¬ÆþÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É±é½Ð²È¡¦éðÀî¹¬Íº»á¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÎÉñÂæ¡£´Ñ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëéðÀî»á¡£·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡ÈéðÀîÀèÀ¸¡É¤òÁ°¤Ë¤·¤¿µ×Éô¤Ï¡¢´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤ê¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡£
¡¡º£²ó¡¢¹ðÃÎÌµ¤·¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®·ª¤Ï¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤â¤Ä¡£»°Ã«µÓËÜ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶õÁ°¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£º£¸å¤â¡¢ÍèÇ¯1·î30Æü¤è¤ê¾å±éÍ½Äê¤Î»°Ã«ºî¡¦±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ûÅÄ¤È¤Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2012¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2017¤Û¤«¡Ë¡¢¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊýéðÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢1984Ç¯Åö»þ¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥¹¥Þ±é½Ð²È¤À¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¤è¤ê¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤ò¾å±é¡£º£²óéðÀî»á¤ò±é¤¸¤¿¾®·ª¤Ï¡¢20ºÐ¤Î»þ¤ËéðÀî¤µ¤ó±é½Ð¤Î¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê2003¡Ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢éðÀîºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¼¤¯¶¯¤¤»ÕÄï´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£¾®·ª¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£éðÀî¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿éðÀî¤µ¤ó¤è¤ê¤â¼ã¤¤º¢¤ÎéðÀî¹¬Íº¤òÁÛÁü¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëéðÀî¤µ¤ó¤ÎÌÌ±Æ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡ÙÂè10ÏÃ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î10Æü22»þÊüÁ÷¡Ê¢¨12·î3Æü¤ÏÊüÁ÷µÙ»ß¡Ë¡£
