女子プロレスのスターダムは26日、神田明神ホールで「第15回ゴッデス・オブ・スターダム〜タッグリーグ戦 in KANDAMYOUJIN〜」を行った。

レッドゴッデス公式戦はボジラ・鉄アキラ組がなつぽい・安納サオリ組を下して決勝トーナメント進出へ望みをつないだ。

勝ち点8のなつぽい・安納組に勝ち点4のボジラ・鉄組が激突。ここまでもう落とせない状況のボジラ組はなつぽいと安納の連携に鉄が捕まるなど苦戦する。なかなか試合に出られないボジラは勝手にリングイン。鉄をコーナーにボディースラムで戻すとタッチし試合に登場。安納、なつぽいを1人で相手にする。最強外国人の呼び声が高いボジラは力強いラリアットなどものともせず。14分32秒、シットダウン式パワーボムからのエビ固めで安納を下し、勝ち点を6に伸ばした。

勝ったボジラはマイクを持つと「私たちはタッグチームではない。自分は1人だ」と試合同様にふがいない鉄を相手にしない発言。鉄が「ボジラ、お前すげーな。ボジラでかいし頭もいいし、若いしジーニアスプロレスラー。だからうらやましい。だからそばにいたい」とヨイショし、2人で一緒に戦うことを強調。一方、ボジラは「ボジラ一番。ボジラだけでいい」。バックステージでも同様に、2人で“いるいらない”の言い合いになっていた。