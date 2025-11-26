コーチ2025ホリデーキャンペーンに中島健人が登場♡

コーチは、俳優・アーティストとして進化を続ける中島健人さんを迎え、2025年ホリデーキャンペーンの新ビジュアルを発表しました。ニューヨークのホリデームードを背景に、子供のような好奇心や着飾る楽しさをテーマにしたビジュアルは、ブランド理念「Courage to Be Real」に共鳴。ありのままの自分を楽しむポジティブなメッセージとともに、中島さんの洗練されたスタイルでホリデーの魔法を描き出します♪

中島健人が魅せるホリデールック

キャンペーンのキービジュアルでは、中島健人さんがブランドのアイコンバッグ「Tabby（タビー）」の新作と、ぬいぐるみのようなボリュームコートを着用。

その他にも、ヴァーシティジャケットやプルート柄のポップなカーディガン（©Disney）、ハットなど、多彩な冬コレクションを次々と披露しています。

遊び心を加えたスタイリングで、ホリデーシーズンの楽しさとポジティブなムードを存分に表現しています♡

贈り物にもぴったりなコーチの新作

タビー ショルダー バッグ 26／チェリー バッグチャーム／レザー クラウン

ソーホー スニーカー・スター

コーチのホリデーラインナップには、自分へのご褒美や大切な人へのギフトに最適なアイテムが揃います。

注目は「Tabby ショルダー バッグ 26（縦14cm×横26cm×マチ8cm）88,000円（税込）」「チェリー バッグチャーム 17,600円（税込）」「レザー クラウン 42,900円（税込）」「ソーホー スニーカー・スター 38,500円（税込）」など。

温かな時間を演出するギフトセレクションで、特別な冬を彩ります♪

中島健人と楽しむコーチのホリデー

中島健人さんが表現するコーチの2025ホリデーキャンペーンは、着飾る楽しさや自由な自己表現を最大限に楽しめるビジュアルが魅力です。

ブランドのアイコンバッグ「Tabby」や遊び心溢れるカーディガン、コートを中心に、洗練されたスタイルと温かみのあるギフトアイテムが揃います♡

冬の特別な時間を、コーチと中島さんの世界観で彩るホリデーシーズンを堪能してください♪