「本当にありがたい。響き渡ってた」神戸主将が中国勢撃破の立役者120人に大感謝！悔しい天皇杯決勝から中３日「メンタル的なところで…」【ACLE】
11月26日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第５節で、勝点９で首位のヴィッセル神戸が、同４で12チーム中11位の上海申花と敵地で対戦。２−０で中国勢を撃破し、首位の座をがっちりキープした。
31分に井手口陽介、39分に山川哲史が得点。その後、反撃に遭い、ゴールネットを揺らされる場面もあったが、オフサイドとファウルで失点を免れた。
さらに82分、PKの大ピンチを迎えたものの、守護神の権田修一が見事にストップした。
試合後、CBでフル出場した山川がインタビューに対応。１−３で敗れた天皇杯決勝から中３日で臨んだなか、「やっぱり身体の疲れもそうですけど、メンタル的なところで中々切り替えるのが難しい試合だった。しっかりみんなが心身ともに準備をして、素晴らしい準備ができたから、今日この勝ちがある」と語った。
上海まで120人のアウェーサポーターが駆け付け、熱い声援を送った。28歳の頼れるキャプテンは「本当に遠くまで（来て）応援いただいて本当にありがたい。120人だったけど、スタジアムに響き渡ってたし、すごい自分たちの後押しになって、難しい時間帯もそれで耐えられたと思うので、本当に感謝しかない。ありがとうございます」と伝えた。
まさにヴィッセル一丸で掴んだ勝利だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鮮烈２発！神戸が上海で奪ったゴール
