【The Art and Making of Arcane -アート&メイキング オブ アーケイン-】 12月下旬 発売予定 価格：11,000円

本商品はNetflixアニメーションシリーズ「アーケイン」のイラストやコンセプトアートを贅沢に詰め込んだアートブック。初期のアートスタイル、キャラクターデザインの変遷、世界観を構築するコンセプトアートなど、「アーケイン」のクリエイティブなプロセスとビジョンがまとめられている。

また、キャラクターのビジュアルの変遷を示す初期デザイン、広大な背景および美術設定を掲載。加えて、20人以上の主要アニメーター、ライター、ディレクター、アーティスト、ゲームデザイナー、ミュージシャン、その他多数のクリエイターたちへのインタビューも収録されている。

