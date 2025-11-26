平成以降、国内最大規模の市街地火災となった大分市佐賀関の現場を、FBSの児玉悠一朗記者が取材しました。1人が亡くなったものの、“佐賀関の奇跡”とも言える、多くの命が救われた理由が分かってきました。



こちらは火災発生から5日目の11月22日、大分市佐賀関の大規模火災で被災した住民が撮影した映像です。この日、住民たちは消防や警察の立ち合いのもと、立ち入りが制限された区域に入ることができました。





特に焼損が激しかったエリアです。■被災者「おばちゃんちも何もない。」「えぐい。」慣れ親しんだ光景はガレキの山に変わっていました。平成以降、国内最大規模の市街地火災。住宅などおよそ170棟が焼け、76歳の男性1人が亡くなりました。

地区の民生委員で防災士の資格も持つ、牧野多美恵さんに話を聞きました。



■民生委員・牧野多美恵さん

「お風呂に入ってご飯を食べている時に、消防車のカンカンという音が聞こえたんです。それで外に出たら燃え上っていた。火がすごくバーッと上がっていて。みんな野次馬で道端に出てすごいなと言いながら見ていたけれど、火がどんどん迫ってきて、警察と消防の方が早く避難してください、見ている場合じゃないという感じで。」



牧野さんは住民に避難を促すため、一軒一軒、声をかけて回りました。この時、10人ほどが部屋にいたといいます。



■牧野さん

「自分の所は大丈夫だろうと思って。（停電で）暗いから分からないけれど、懐中電灯がふわふわと見えたから、これは人がいると思って。懐中電灯で火事を見ていた。そこにドンドンと行って、早く逃げてと伝えた。足が悪いから市民センターまで歩けないと言うので、ちょっと待って車を用意するけん、迎えに来るけんと声をかけて。」

佐賀関地区は、65歳以上の人が6割を占めます。デイサービスなどを提供している社会福祉法人「大翔会」の施設長、宿利友也さんは、歩行器や車いすが必要で自力での避難が難しい高齢者の命を救いました。



出火直後に撮影された映像では、地面に並ぶ複数の消防用ホースが住民の避難の妨げになっていたことが分かります。宿利さんたちは、火元の近くの利用者からの連絡でいち早く現場に駆けつけました。

■社会福祉法人「大翔会」・宿利友也 施設長

「初めは火事が起きているという報告だったので、デイサービスの利用者の安否確認で一緒に加勢しようと思って行ったのですが、火の手がどんどん広がり、避難誘導をしないといけないという意識に変わっていきました。」



宿利さんたちは、マイクロバスや福祉車両、合わせて5台で火災現場と避難所を往復し、火の粉が舞う中、デイサービスの利用者や住民らおよそ30人を運びました。



■宿利 施設長

「正直何も考えられないような状況なので、逃げなきゃ、逃がさなきゃと無我夢中な気持ちでしたし、いま目の前にいる方が、あすいなくなるかもしれないという不安感、避難した後どうしようかという気持ちがあったかと思います。」

民生委員として地域の見回りを続けてきた牧野さんは、高齢者が多い佐賀関で迅速な避難誘導ができたのは地域コミュニティーの強さがあったからだと話します。



■民生委員・牧野さん

「この人はこんな状態だ、足が悪い、杖歩行、車いすだというのは把握しているから。コミュニティーがしっかりしているというか、あの人はこういう人だというのを知っているし、仲がいいからスムーズにいったのではないかなと思っています。」



“佐賀関の奇跡”は偶然の結果ではありません。多くの命を救ったのは、住民同士が声をかけ合い、逃げ遅れを防いだ地域のつながりと日頃からの備えでした。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月26日午後5時すぎ放送