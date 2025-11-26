EXILE NESMITHが、11月24日に熊本 くまもと街なか広場／サクラマチクマモト前で実施された『くまもと花博2025』エンディングイベントに登壇した。

NESMITHは、フラワーデザインコンテスト及びミニガーデンコンテストの表彰式でプレゼンテーターを務めた他、大西一史熊本市長とのトークセッションも展開。熊本県熊本市出身のNESMITHはこれまで、くまもと黒毛和牛『和王』広報大使として広く地域の食の魅力を発信してきたほか、自身がVJを務める『NES-FES.』（TKUテレビ熊本）といったレギュラー番組を介して愛すべき街と向き合ってきた。

エンディングイベントの会場そばには、10月18日開催のプレイベント『寄せ植え＆竹あかりづくり』にNESMITHがサプライズで制作に携わった両作品が展示されるなど、熊本市内の3つのエリアを舞台に、11月15日から10日間におよんだ開催期間を通して、LDH JAPANが随所でプロモーションに協力、熊本市とLDH JAPANの共業が実現した。

イベントでは、NESMITHはフラワーデザインコンテスト及びミニガーデンコンテストの表彰式のプレゼンテーターとして、各展示会場の人気投票によって選ばれた珠玉の作品にお祝いのコメントを寄せた。大西一史熊本市長とのトークセッションでは、当イベントや故郷 熊本市への想いを語り合った。

実際に体験した『寄せ植え＆竹あかりづくり』について、NESMITHは「作業は想像以上に難しかったですが、どの作品も作った方の個性が表れていて、一緒に作ったものが会場を彩り、来場された方の笑顔につながると思うととても嬉しかったです」と感想を語った。

■EXILE NESMITH コメント

2024年11月の熊本市・福井市姉妹都市提携30周年記念セレモニーから1年、今日この舞台に立たせていただけたことを大変光栄に思います。地域共生や社会貢献活動を行っているLDH JAPANの多くの仲間の姿や彼らと地域のみなさんとの強いつながりを体感して、僕自身もここ故郷・熊本市をもっともっと盛り上げていきたいと考えていました。その中でついに実現した熊本市×LDH JAPANの初めての取組である『くまもと花博2025』のプロモーションや今日のエンディングイベントはとても感慨深いものがありました。みなさんと一緒に作った寄せ植えや竹あかりが会場に展示されたことで、より一層想い入れが強くなって、なんとか会場で自分の作品を見つけたいと思いました。何よりも、ご一緒した街の方々と主体的に参加できたことで、このイベントがこれから先も人と人をつないで熊本市を盛り上げていってくれるイベントになるのではないか、そんな期待に胸が膨らみました。今後も熊本市とLDH JAPANとで向き合わせていただきながら、地域が元気になるお手伝いができれば幸いです。

