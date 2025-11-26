国営讃岐まんのう公園「ウィンターファンタジー」が今年も開催 「昇竜の滝」ライトアップなどが繰り広げられるイルミネーションイベント
（写真は過去撮影のもの）
一般財団法人公園財団は、香川県・国営讃岐まんのう公園でイルミネーションイベント「ウィンターファンタジー」を11月29日（土）から開催する。
広大な夜の公園を幻想的な光で彩るという冬の恒例イベント。20年目を迎える今年のテーマは「空と海をむすぶ光」。約3万2,000㎡の園内を、約65万球のLED電球で装飾する。
20周年特別企画として、光と音の3D空間ショー「AirMappingShow the Ocean」を初開催する。スマートフォンを通して鑑賞するメディアアート作品となっており、イルミネーションと共に海の生き物が光の粒子となって現れ、鑑賞者の周囲を泳ぐなどの演出が楽しめるという。
園内の主な見どころとして、高さ10mのシンボルツリーや、高さ5m・4,900個のグラスを使用した「シャンパングラスタワー」が登場。また、落差のある「昇竜の滝」のライトアップや、地元学生がデザインしたグランドイルミネーション「空からの目印」なども展開される。
なお、期間中の土日祝日および1月2日（金）には、JR琴平駅・ことでん琴平駅と公園を結ぶ有料シャトルバス（大人往復1,000円など）が運行される。
エントランスを彩るシンボルツリー
四国八十八景に選定された「昇竜の滝」ライトアップ
昇竜の滝（昨年開催の様子）
グランドイルミネーション（昨年開催の様子）
グランドイルミネーション（昨年開催の様子）
光のトンネル（昨年開催の様子）
高さ5m 4,900個のシャンパングラスを使ったシャンパングラスタワー
イベント名
ウィンターファンタジー
開催期間
2025年11月29日（土）～2026年1月12日（月・祝）
開催時間平日14時00分～21時00分 土日祝・1月2日（金）9時30分～21時00分
※最終入園は20時30分
点灯時間
17時00分～
※天候により変更あり
会場
国営讃岐まんのう公園
休園日
毎週火曜日、2025年12月29日（月）～2026年1月1日（木・祝）
※12月23日（火）は14時00分～21時00分まで特別開園