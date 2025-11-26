（写真は過去撮影のもの）

一般財団法人公園財団は、香川県・国営讃岐まんのう公園でイルミネーションイベント「ウィンターファンタジー」を11月29日（土）から開催する。

広大な夜の公園を幻想的な光で彩るという冬の恒例イベント。20年目を迎える今年のテーマは「空と海をむすぶ光」。約3万2,000㎡の園内を、約65万球のLED電球で装飾する。

20周年特別企画として、光と音の3D空間ショー「AirMappingShow the Ocean」を初開催する。スマートフォンを通して鑑賞するメディアアート作品となっており、イルミネーションと共に海の生き物が光の粒子となって現れ、鑑賞者の周囲を泳ぐなどの演出が楽しめるという。

園内の主な見どころとして、高さ10mのシンボルツリーや、高さ5m・4,900個のグラスを使用した「シャンパングラスタワー」が登場。また、落差のある「昇竜の滝」のライトアップや、地元学生がデザインしたグランドイルミネーション「空からの目印」なども展開される。

なお、期間中の土日祝日および1月2日（金）には、JR琴平駅・ことでん琴平駅と公園を結ぶ有料シャトルバス（大人往復1,000円など）が運行される。

エントランスを彩るシンボルツリー

四国八十八景に選定された「昇竜の滝」ライトアップ

昇竜の滝（昨年開催の様子）

グランドイルミネーション（昨年開催の様子）

グランドイルミネーション（昨年開催の様子）

光のトンネル（昨年開催の様子）

高さ5m 4,900個のシャンパングラスを使ったシャンパングラスタワー

イベント名

ウィンターファンタジー

開催期間

2025年11月29日（土）～2026年1月12日（月・祝）

開催時間

点灯時間

平日14時00分～21時00分 土日祝・1月2日（金）9時30分～21時00分※最終入園は20時30分

17時00分～

※天候により変更あり

会場

国営讃岐まんのう公園

休園日

毎週火曜日、2025年12月29日（月）～2026年1月1日（木・祝）

※12月23日（火）は14時00分～21時00分まで特別開園

駐車場

中央駐車場：920台（内大型車：18台、障がい者用：11台） 北駐車場：270台（内大型車：10台、障がい者用：10台） 自然生態園駐車場：17台（内障がい者用：2台）