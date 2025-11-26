三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）の第９話（３０分拡大）が２６日に放送され、俳優の小栗旬がサプライズ出演した。演出家の蜷川幸雄役で、小栗は「まさかこのような役をお受けする日が来るとは」と役柄に驚いた。

第９話のストーリーは…クベ版「冬物語」を食い入るように見つめる男がいた。男は上演後、巫女の樹里（浜辺美波）に近づき「ちょっと伺いたいことが」と話しかける。ほどなく、「あなたに会いたいっていう人がテンペスト（ジャズ喫茶）で待ってます」と樹里に告げられた久部が入店すると、そこで待っていたのはレジェンド演出家・蜷川幸雄氏だった！「今日の舞台。観させて頂きました」。ニッコリと笑顔を見せる蜷川氏。敬愛してやまない“蜷川先生”を前にした久部は、感動のあまり震えが止まらず…という展開だった。

サプライズ出演となった。小栗×三谷脚本といえば、主演を務めた２０２２年のＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」が大ヒット。来年には三谷作・演出の舞台「いのこりぐみ」（来年１月３０日より上演予定）への出演も控えている。また、主演の菅田将暉とは同局系月９ドラマ「リッチマン、プアウーマン」（２０１２年）、映画「銀魂」シリーズ（１７年ほか）、映画「キャラクター」（２１年）などで共演している。

小栗は「まさかこのような役をお受けする日が来るとは思っていませんでした」とビックリ。「蜷川さんと過ごした日々を思い返しながら、私が出会った蜷川さんよりも若い頃の蜷川幸雄を想像し、自分の中にある蜷川さんの面影を追いかけるように演じさせていただきました。このような機会をいただけたことを本当に心から感謝しております」とコメントした。

同作は主演を菅田将暉が務め、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らが出演。１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリーだ。物語の舞台は渋谷・八分坂（はっぷんざか）。渋谷駅から徒歩８分であることからその名称で呼ばれ、案内所、ジャズ喫茶、ラブホテル、ストリップ劇場らがところ狭しと軒を連ねる大人の繁華街である。

菅田演じる劇団演出家・久部三成（くべ・みつなり）は八分坂にあるＷＳ劇場を「東京で一番の劇場にする」と高らかに宣言し、八分坂の人々とともに理想のシェイクスピア劇を作ろうと奔走していく。今はクベ版「冬物語」を上演中だが、客足は伸びないどころかトラブルは後を絶たず、劇場閉鎖の足音は着実に近づいていた。この日放送の第９話では、追い打ちをかけるかのように劇団員のトニー（市原隼人）が警察に連行される事件が起き、久部は窮地に立たされた。

≪協力≫ニナガワカンパニー