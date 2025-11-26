結局『黒』が頼れる！ 大人が持ちたい「バッグ」は【LEPSIM】にあり！

服の色との相性や使えるシーンの幅を考えたときに、やっぱり頼りになるのが黒のバッグ。ひと口に黒のバッグといってもサイズやフォルムに個性があるなかで、品よく持てるものを選びたい。そんな大人女性は、ぜひ【LEPSIM（レプシィム）】をチェックしてみて。レトロな雰囲気が香るトートバッグや鮮度の高い横長フォルムのボストンバッグなど、デザイン性と実用性を兼ね備えた大人に似合う黒バッグを紹介します。

毎日頼れるヴィンテージライクなトートバッグ

【LEPSIM】「ヴィンテージライクトート」\6,990（税込）

くたっとしたヴィンテージライクな風合いのレザー調素材が、こなれ感あふれるトートバッグ。フロントのメタルバックルもレトロなムードが漂い、大人コーデをエレガントに引き締めてくれそうです。「マチありの大容量ながら大きく見えすぎない」（公式ECサイトより）というこだわりのフォルムのおかげで、オンオフ通して手に取りやすいのも魅力的。

ロングハンドル × 横長フォルムの最旬ボストンバッグ

【LEPSIM】「ロングハンドルボストン」\5,990（税込）

横長のスマートなフォルムと長さのあるハンドルのバランスが、一点投入でトレンド感を底上げしてくれそうなボストンバッグ。ツヤ感のあるレザー調素材は高見えを狙えるだけでなく、柔らかさがあるおかげで肩がけしたときに無理なくボディラインに寄り添ってくれそう。かっちりとした黒のシンプルなデザインは、大人のカジュアルコーデを品よく整えてくれるはず。

ドロストディテールに甘さが香るショルダーバッグ

【LEPSIM】「スクエアショルダーバッグ」\2,995（税込・セール価格）

辛口に寄りがちな黒のバッグを柔らかな雰囲気で取り入れられそうな、ドロストディテールのショルダーバッグ。左右の紐でギャザーを寄せるひと癖ある開口部のデザインが、女性らしくフェミニンな雰囲気を醸し出します。ハンドルが長めに設定されているため、分厚いアウターを羽織った際にも肩がけしやすそうです。

オケージョンに馴染むミニサイズのショルダーバッグ

【LEPSIM】「ミニボストンショルダーバッグ」\5,990（税込）

日常使いはもちろん、オケージョンにも対応できそうなミニサイズのショルダーバッグ。11cmのマチを備えたコンパクトなボストン型はオールブラックでも圧を感じにくく、見た目以上の収納力に期待できます。さりげなくベルトになったサイドのデザインが、ほんのりエッジを効かせるポイントに。

