三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は12月10日、第10話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

12月3日は「2025FNS歌謡祭」のため休止。全11話、最終回は12月17日に放送される。

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第9話（26日）、WS劇場のオーナー・ジェシー才賀（シルビア・グラブ）の“取引”が警察沙汰となり、巻き込まれた用心棒のトニー安藤（市原隼人）は連行。うる爺（井上順）王子はるお（大水洋介）に続き、劇場を去った。

久部三成（菅田将暉）の前に現れたのは、カリスマ演出家・蜷川幸雄（小栗旬）。WS劇場と劇団「クベシアター」は果たして。