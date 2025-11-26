三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は26日、30分拡大で第9話が放送され、俳優の小栗旬（42）が事前告知なしのサプライズ登場を果たした。“世界のニナガワ”こと日本を代表する演出家で恩師の蜷川幸雄氏役で、蜷川さん役を演じるのはキャリア初。小栗は「まさかこのような役をお受けする日が来るとは思っていませんでした。このような機会を頂けたことを本当に心から感謝しております」と驚きと感謝のコメント。金城綾香プロデューサーに舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第9話は「トニーはまだか」。深夜のWS劇場。自分のために元情夫・トロ（生田斗真）を追い出した久部三成（菅田将暉）の勇敢な一面に、倖田リカ（二階堂ふみ）も少しずつ惹かれ始め…という展開。

劇場のオーナー・ジェシー才賀（シルビア・グラブ）の“取引”が警察沙汰となり、巻き込まれた用心棒のトニー安藤（市原隼人）は連行。劇場を去る。

蓬莱省吾（神木隆之介）は「劇場はこれからどうなるのだろうか。久部さんは僕たちをどこへ連れていくのだろうか」と書き留めた。

久部は八分坂で一服。江頭樹里（浜辺美波）が「あなたに会いたいって人が（ジャズ喫茶）テンペストで待ってます」と声を掛けた。

男「今日の舞台（クベ版『冬物語』）、観させていただきました」

久部「ありがとうございます。失礼ですが」

男「あ、失礼。（タバコを消し、ニット帽を取り）蜷川幸雄です」

敬愛してやまない“蜷川先生”を前に、久部は感動のあまり言葉が出ない。

84年当時、若者中心に熱狂的なファンを持つカリスマ演出家だった蜷川氏。70年代から数多のシェイクスピア劇を上演し、圧倒的な人気を誇った。主人公の演出家・久部の憧れの存在として実名で登場してきたが、ついに小栗が演じることに。予告映像によると、次回も登場する。

小栗は03年「ハムレット」のフォーティンブラス役で蜷川氏演出の舞台に初出演。以来、「お気に召すまま」「カリギュラ」「ムサシ」など蜷川作品の常連となり、深く強い師弟関係で結ばれた。今回、時空を超えた夢のコラボレーションが実現。愛弟子・小栗が蜷川氏役に息を吹き込む。

金城プロデューサーは「演劇で何とか名を上げたいクベにとって、憧れの演劇人の設定が“蜷川幸雄”さんであることに全く迷いはありませんでした。三谷さんも最初から蜷川さんのお名前を台本におかきになっていました。当初はご本人役の登場は想定しておらず、三谷さんが書かれていく中で『ご本人が登場した方が面白いのでは』という話になり、今回の形になりました」と述懐。「お名前を使用するだけでなく、ご本人役のご登場を快くお許しくださったニナガワカンパニー様にも心からお礼を申し上げます」と感謝した。

「クベがどういう演劇が好きなキャラクターにするべきかという話になり『蜷川幸雄さんに傾倒している』という設定が、その後のシェイクスピア劇のクベ演出の軸となりました」。菅田は14年、蜷川氏演出の舞台「ロミオとジュリエット」（NINAGAWA×SHAKESPEARE LEGEND第1弾）に出演しており「色々なアイデアを出してくださいました」という。

小栗の起用については「蜷川幸雄さんは1935年生まれなので、84年当時は40代でいらっしゃったということになります。そこで40代、50代の俳優さんからキャスティングさせていただくことになり、やはり、蜷川さんを演じていただくのは小栗さんをおいて他にはいらっしゃらないだろうと、オファーさせていただきました」と説明。

「ご多忙な中、何度もカツラ合わせや衣装合わせにご対応くださいました。カツラはとても苦労しまして、当時の蜷川さんのお写真をいくつも取り寄せ、カツラ部と特殊メークのハイブリッドで制作しました。小栗さんはたくさんの蜷川さんの映像をご覧になって研究してくださったとのことです。タバコの吸い方、相槌の打ち方一つとっても、繊細に演じてくださいました」と明かし、絶賛した。

12月3日は「2025FNS歌謡祭」のため休止。第10話は12月10日に放送される。