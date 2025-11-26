ÃÝÅÄÃ¤Ìé

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£é£îÆÁ»³¡×¤¬£²£¶Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡ÃÝÅÄÃ¤Ìé¡Ê£´£±¡á»³¸ý¡Ë¤Ï£²£Ò¡¢¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç£±Ãå¡£¸åÈ¾£¸£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÅ¸³«¸þ¤«¤º£µÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ°È¾¤Ï²óÅ¾¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¸åÈ¾¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤­Â­¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤âÁá¤¤¡£¥Ú¥é¤ÏÁ°Àá¤ÎÇîÂ¿¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤­¤¿¡×¤È½®Â­¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£

¡¡ÁêËÀ¤Î£¶£¸¹æµ¡¤Ï¡¢£±£°·î¤ËÆ±»ÙÉô¤Ç£¹£²´üÆ±´ü¤ÎÂ¼ÅÄ¹À»Ê¤Ë£¹Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Á°¡¹Àá¤ÎÀÐÁÒÍÎ¹Ô¤â£Ö¤ÈÀä¹¥Ä´µ¡¤À¡£Á°Àá£Ç­µ£·£²¼þÇ¯µ­Ç°¤ÎÀÄÌÚ¸¼ÂÀ¤âÆ°¤­¤Ï°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¼ÅÄ¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤·¡¢ËÍ¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¡£Á°Àá¤ÎÊ¡²¬¤Ç½à£Ö¡¢¶á¶·£·Àá¤Ç£¶Í¥½Ð¤È¹¥¥ê¥º¥à¡£ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£