「神田センター」×「ユニバーサル」、コラボイベントの開催決定
ユニバーサルエンターテインメントは、2025年11月28日より、スロット専門ゲームセンター「神田センター」とのコラボイベントを実施する。
2023年1月26日に「3年間期間限定営業」と銘打ってオープンし、多くのファンに親しまれてきた同施設が来年2月1日にフィナーレを迎えるまでの3カ月間を、ユニバーサルグループの歴代機種で盛り上げる。
イベント期間中は、神田センター1階フロアの全62機種をユニバーサルグループの機種で構成。過去の人気機種に加え、この機会を逃すと二度と打てないかもしれない秘蔵の激レアマシンなど、ラストシーズンを飾るにふさわしいラインナップが設置される。
あわせて、来場者アンケートを実施し、回答者には記念品が進呈されるので、あわせてチェックしておきたい。
■「神田センター」×「ユニバーサル」コラボイベント概要
開催日時：2025年11月28日(金)〜2026年2月1日(日)
※午前10時〜午後8時まで(祝祭日を除く木曜日と12月24日は店休日)
会場：神田センター(スロット専門ゲームセンター)
参加方法：有料(金額などの詳細は公式サイトにて)
