11人組グローバルボーイズグループ・INIの最新シングル『THE WINTER MAGIC（Present）』が、25日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に輝きました。

INIは今回の首位獲得により、デビューシングル『A（Rocketeer／Brighter）』（2021/11/15付）から8作連続、通算8度目のシングル1位獲得となりました。

■初週売り上げは自己最高の88万枚

『THE WINTER MAGIC（Present）』の初週売り上げは88.0万枚で、INI初となる初週売り上げ80万枚超えを記録。去年6月に発売されたシングル『THE FRAME（LOUD）』の67.3万枚（2024/7/8付）を上回る自己最高となりました。

また、『オリコン週間シングルランキング』における初週売り上げ80万枚突破は、Snow Manに続く今年度2作目で、KinKi Kids、King & Prince、なにわ男子、日向坂46に続く、史上5組目となるデビュー（1st）シングルから8作連続の初週売り上げ30万枚超えも達成しました。

今回の首位獲得を受け、メンバーの西洸人さん（28）は「『THE WINTER MAGIC』がINI史上最高の記録ということで、たくさん盛り上げてくださりとてもとてもありがたいばかりです。タイトル曲『Present』は僕も制作に携わらせていただいた曲ということもあり、光栄に思います。素直でまっすぐな気持ちを乗せて書いた曲なので、もっともっとたくさんの人にこの曲が届いて、日本中が今年の冬、この曲に包まれてあたたかい気持ちが伝染して、今までで一番ラブとピースで溢れたあたたかい冬になればいいなと思います！！」と感謝を伝えました。

オリコン調べ（2025/12/1付）