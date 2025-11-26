夫とママ友の二重の裏切り！家族ぐるみで仲良しだったママ友の真の目的とは？
「うちの夫は優しい」「最高のパパ」――主人公の真由子は、そう信じて疑いませんでした。家事や育児に積極的な夫の和人と、愛する息子。そして、家族ぐるみで付き合い、何でも話せる親友だったママ友の紗奈ちゃん。すべてが順風満帆に見えた日常は、たった一本の電話で音を立てて崩れ去るのです…。
仲の良かったはずのママ友が、最近なぜか自分を避けている――そんな真由子の違和感が確信に変わったのは、ママ友の旦那からの衝撃的な告発でした。
一番信用していたはずの夫と、一番身近なはずのママ友。二重の裏切りは、真由子を精神的な地獄へと突き落とします。
しかし、物語は単なる浮気で終わりません。真由子の追及によって明らかになったのは、和人とママ友・紗奈ちゃんの関係が、実は紗奈ちゃんによる脅迫めいた手口で継続させられていたという驚愕の事実でした。
「誠実な夫」は、なぜ弱みを握られ、ずるずると関係を続けてしまったのか？そして、裏で糸を引くママ友の真の目的とは？
「100%許せたわけではない」という現実を抱えながらも、真由子は最終話で一つの決断を下します。負の感情から抜け出し、「前を向く」ために選んだ道とは？ぜひ最初から最後まで、その目で確かめてください！
漫画「夫がママ友と不倫!?」
(ウーマンエキサイト編集部)
