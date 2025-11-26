Mrs. GREEN APPLEの楽曲『ライラック』が、25日に発表された『2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング』カラオケ総合ランキング1位に輝きました。さらにグループとしては、『発売曲ランキング』や『アーティストランキング』などにも輝き、4冠を達成しました。

業務用通信カラオケ『JOYSOUND』の歌唱回数に基づき集計した『2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング』。

Mrs. GREEN APPLEは総合ランキングのほか『2025年発売曲ランキング』で『ダーリン』が1位に。さらに『アニメ／ゲーム ランキング』でも『ライラック』（TVアニメ『忘却バッテリー』のオープニング主題歌）が1位、アーティストランキングも1位に輝き、4冠を達成しました（情報提供：JOYSOUND）。

■Mrs. GREEN APPLEからメッセージ「この感謝を来年も」

メンバー同士でカラオケに行き、グループの曲のみを歌う“ミセス縛り”などを楽しむという3人。4冠を受け「うれしいですね4部門。そんなにみなさん歌ってくださるんですね。本当にうれしいです」と喜びを語りました。

今年デビュー10周年を迎え、来年から“フェーズ3”へと移行し、1か月の休暇を取得することなどを発表していたMrs. GREEN APPLE。大森元貴さんは2025年を振り返り、「アニバーサリーの年でした。デビュー10周年。いろんな方との巡りあいに感謝。もっともっとこの感謝を来年も引き続き伝えていけたらなと思っております。これからもMrs. GREEN APPLEの楽曲をたくさん歌っていただけるとうれしいでございます」と感謝を言葉にしました。