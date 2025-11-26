Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、見せたくないアイテムをサッと収納できる、POPOT（ポポット）の「車用ゴミ箱」がお得に登場しています。

これさえあれば、車内の足元や座席周りが広々。車の中がスッキリしますよ。

■この記事で紹介している商品

上品な雰囲気漂うレザーを使用。POPOTの「車用ゴミ箱」が1,740円とお買い得

POPOT（ポポット）の「車用ゴミ箱」が20%オフ。ドライブを快適にする必須アイテムが、今なら1,740円で購入できるチャンスですよ。

高級感と実用性を兼ねた上質なレザーを使用し、カラーはブラック。ゴミ箱には見えないシンプルかつスマートなデザインが魅力です。

ベージュもあるのでインテリアに合わせて選べば、車内に自然と溶けこみますよ。

多車種に対応したフック付き。マグネットで密閉できるから容器のニオイ漏れを防ぎます

設置方法は簡単で、座席のバックポケットに引っ掛けるだけ。タグを引っ張れば力を入れずとも簡単に開きます。

開閉部にマグネットを内蔵しているから、ゴミのニオイが立ち上がる心配なし。きっちり密閉できるので、清潔な車内を手軽にキープできますよ。

多車種対応のフックを採用しているから、車種を問わずに使えるのは嬉しいですね。

市販の袋も使えて便利。ゴミ箱として優秀だが小物入れにもなる優れモノ

本体の内側にゴミ袋を留める4つの爪を採用。付属のゴミ袋だけでなく、スーパーの袋でも設置できるのはGOOD。

見た目はスリムですがマチが最大13cmまで広がるので、パンパンに入れてもしっかり閉められます。

撥水加工を施しており、もし飲み物やソースがかかっても染み込まず、サッと拭くだけでキレイに！

小さいお子さんがいるご家庭なら、おもちゃなど小物入れとしても大活躍。用途に合わせて使い分けできるのは助かりますね。

“主張しない”ゴミ箱で、車内が快適に。クリスマスや年末年始のドライブを楽しもう！

POPOT(ポポット) 車 ゴミ箱 【多車種対応フック】 車用ゴミ箱 スリム 収納 小物入れ 袋付き カー用品 便利グッズ (ブラック) 1,740円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月26日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

