「あの人ステキ」褒められそう！【studio CLIP】40・50代に推したい「こなれ見えパンツ」

「なんかあの人、ステキだな」--そんな印象を自然に残すコーデのポイントになりそうなのが、パンツ。【studio CLIP（スタディオクリップ）】には、トレンドを押さえつつも品があり、40・50代の大人世代の着こなしをアップデートしてくれそうなパンツが目白押し。今回は、おすすめの「こなれ見えパンツ」を、40代ママスタッフMINAKOさんのお手本コーデとともに紹介します。

ほっこりカーデが美パンツでスタイリッシュに

【studio CLIP】「12ゲージニットストレートパンツ」\5,990（税込）

冬らしいフェアアイル柄のカーディガンは、あたたかみがあって魅力的な反面、大人にはほっこり感が強くなってしまうのが気になることも。そこでおすすめなのが、すっきり美シルエットなきれいめパンツを合わせたコーディネート。ゆったりしているのに脚のラインをきれいに見せてくれるストレートシルエットで、コーデをすっきりまとめてくれるはず。

チェック柄のイージーパンツできれいめなのに楽ちん

【studio CLIP】「ボリュームワイドイージーパンツ」\4,632（税込・セール価格）

ボリューミーなイージーパンツは、引き続き人気のボトムス。気になる下半身をカバーしながら、抜け感たっぷりの着こなしを演出してくれます。楽ちんパンツを大人っぽく決めるなら、チェック柄を選んでみて。だぼっとしたシルエットなのに、きれいめなムードをプラスできるはず。きれいめパンプスやボアベストとも好相性です。

ペールトーンでまとめてこなれ感たっぷり

【studio CLIP】「やわらかストレッチカーブイージーパンツ」\5,500（税込）

大人の着こなしは色選びも重要。カジュアルなカーブシルエットのイージーパンツは、全身をベージュ系カラーでまとめることで都会的なこなれコーデに。ブーツのヒールと高めのお団子ヘアで、ゆったりコーデに縦長のラインをプラスしています。中に着たロンTをチラ見せするのも、こなれ感アップのポイント。

チュニック × 美シルエットパンツのレイヤードで今年らしく

【studio CLIP】「ラクラクキレイ見えパンツ」\2,895（税込・セール価格）

大人の体型カバーに役立ちそうなチュニックは、ボトムス選びで新鮮に見せられるはず。一昔前は細身のパンツでメリハリを出すスタイルが主流でしたが、今年らしい着こなしを目指すなら、ゆったり美シルエットのパンツをチョイスしてみて。落ち着いたブラウンでまとめつつ、大きなフリルともこもこシューズで遊び心も忘れずに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N