高級イヤープラグ「Loop」はセールで賢くゲットしよ！ ヒモも忘れずにねっ
私は大きな音が苦手です。
いや、好きな音楽なら大音量で聴いても嫌じゃないし、特にクラシック音楽なら全身で浴びるように楽しみたいので、厳密には大きな音全般が苦手なわけではありません。だから、耳に入ってくる音を選ぶなんて考えたことはありませんでした。
でも、イヤープラグの「Loop」を使ったら、私には耳に入れたい音とそうじゃない音があることがわかりました。
音を選択するってとっても快適！ もうイヤープラグなしの生活なんて考えられない！ でも、高い！ そうだ、ブラックフライデーならめっちゃお手頃になるじゃないですか！ というわけで、みなさん、1個はポチりましょう。
Loopはいろんなシリーズを展開していますが、私が日常使いしているのは「Expericnce 2」。
17dBのノイズリダクションで、音楽ライブやフェス、ライブエンタメ、スポーツイベントで使うのに適しています。背景ノイズをフィルタリングして、欲しい音だけしっかり届けてくれるのが魅力。
私は仕事や読書をするとき、ざわざわした音は欲しくはないけれど案内などは聞き漏らしたくない公共の乗り物の中や、映画館などで使っています。
それよりもう少し静かな環境を作りたいなら、「Loop Experience 2 Plus」（30%オフで4,540円）。17dBに追加アクセサリーをつけることで20dBまで雑音を低減させられます。
さらに静かな環境、例えばしっかり眠りたいときや仕事や勉強に没入したいときなどは「Quiet 2」がオススメ。こちらは24dBのノイズリダクションな上にプラグ部分がシリコンなので、就寝時に寝返りをうっても耳が痛くなりにくい工夫がされています。
20%オフで2,510円になっているので、一番手頃かもしれませんね。熟睡したい人は検討してみて欲しいです。
個人的に「これがなければ生活できない」レベルで惚れている「Loop」シリーズですが、デメリットもあります。それが「紛失リスクが高い」こと。ワイヤレスイヤホンなどと異なり、落としても音で探すこともできないし、何より小さい。
遮音性が高いタイプの「Loop Experience 2 Plus」や遮音レベルを調整できる「Switch 2」（30％オフで6,290円）の場合、人の声やドアベルをしっかり聞き取るために脱着している内に紛失してしまった〜なんてことになりかねません。実際、私は1セット失くしてしまいました。
そこで全力でオススメしたいのが、ヒモです。
Loopには、「Loop Link」というイヤープラグを繋げておけるヒモがあります。これが安くないのですが、ブラックフライデーでは、Warm Charcoalのみ30%オフの2,199円になっているんです。
サードパーティのものでも構わないとは思うのですが、やっぱりデザイン性が高いのでテンション上がるんですよねぇ。
Loop、本当にオススメです。使ってみれば、聞く音を取捨選択する快適さに気付かされるはずですよ。
Source: Amazon