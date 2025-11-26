¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¡Ö6ËÜ»Ø¡×ºî²è¥ß¥¹¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡¢ÂæÏÑ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤È¤Ï¡×
2025Ç¯11·î25Æü¡¢ÂæÏÑÈÇYahoo¡ª¤ÎYahoo´ñËà¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×Âè3´ü¤Ç¡Ö6ËÜ»Ø¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºî²è¥ß¥¹¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°Ê¹ß¡¢¡Ø¤É¤ÎÏÃ¤ÇÍ½»»¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ºî²è¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤È´üÂÔ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¿·ÏÃ¡¦Âè7ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¼ç¾¥ß¥º¥¤¬¡Ø6ËÜ»Ø¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÌÀ¤é¤«¤Êºî²è¥ß¥¹¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸¡±Ü¤ä½¤Àµ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤¿ÀÅ»ß²è¤ÎÂ¿ÍÑ¤äÉÔ¼«Á³¤Ë¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸ý¤¬»Ø¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶»¤Î·Á¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆAI¤Î»ÈÍÑ¤ò¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¾õ¶·¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ëè²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¸¡¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤È¤ÎÉ¾²ÁÈæ³Ó¤Ë¤â»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁ°¼Ô¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î±ÇÁü¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¦IMDb¤Ç10ÅÀËþÅÀÃæ9¡¥9ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¤Ï¤ï¤º¤«1¡¥4ÅÀ¤È¤¤¤¦Èá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ±Ç²èÈãÉ¾¥µ¥¤¥È¡¦Rotten Tomatoes¡Ê¥í¥Ã¥Æ¥ó¥È¥Þ¥È¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥¹¥³¥¢¤â¤¹¤Ç¤Ë5¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¤Ëºî¤é¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖAI¤Î¤Û¤¦¤¬Èà¤é¤è¤ê¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤è¡×¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢6ËÜ»Ø¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¥®¥ã¥°Ì¡²è¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¤è¡£Âè1´ü¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¤·¡¢6Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¤Î¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÁ¤±¤ÐÉÁ¤¯¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¡ØÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖºÇ½é¤«¤é´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£²ó¤Î¤Ï¤â¤¦¡Ø¥ß¥¹¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£6ËÜ»Ø¤ËÁð¸¶¤ÎÊ¿¹Ô°ÜÆ°¡Ä¤³¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤è¡×¤È¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö6ËÜ»Ø¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¸«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤È¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃ¯¤«¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë