２０２５年度の国の一般会計の税収が８０・７兆円程度となり、初めて８０兆円を超える見通しになったことが２６日、政府・与党関係者への取材で分かった。

政府は２５年度当初予算段階では７７・８兆円と想定していたが、２・９兆円ほど上振れする見込みだ。２４年度の７５・２兆円を上回り、６年連続で過去最高を更新する。

２１日に閣議決定した総合経済対策の裏付けとなる２５年度補正予算案の編成に向け、財務省が新たに税収見通しを算出した。ガソリン税の暫定税率廃止に伴う税収減も計算に含めたが、物価高を受けた消費税収や賃上げに伴う所得税収の伸びなどが影響した。

２８日にも閣議決定する補正予算案では、一般会計の歳出は１８兆円超になる見通し。財源として税収の上振れや税外収入を活用した上で、１１・６兆円程度の国債を追加発行する見込みだ。２４年度補正での国債の追加発行額（６・７兆円）と比較すると、大幅に上回る。

ただ、２５年度の補正予算後の国債発行額は、当初予算段階の２８・６兆円から膨らむものの、２４年度の補正後（４２・１兆円）は上回らない額に抑える方針だ。