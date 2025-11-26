ダンス＆ボーカルユニットの「新しい学校のリーダーズ」が２６日、「第５４回ベストドレッサー賞２０２５」発表・授賞式に出席。この賞は政治・経済や芸能など各分野で時代をリードする著名人に贈られ、グループでインターナショナル部門を受賞した。

この日の衣装は、鮮やかな青色と金色のラインが入ったセーラー服。ＳＵＺＵＫＡによると「われわれ青春日本代表と自称しているんですけれども、この真っ青に染まったセーラー服は、青春の色に染め上げ、今年１０周年となりますので私たちの一歩踏み出す姿を表現させていただきました」とのこと。

「インターナショナルっていう部分では、日本のカルチャーを象徴できる。海外進出とともに、セーラー服を着ることの意味が変わってきた。そういった意味ではワシららしいんやないかと思いました」と胸を張った。

今では海外の仕事が多いという。「アメリカのレーベルと契約してから、ライブの本数と場所は海外の方が多かったっていう年ですね。チャンスが舞い降りてきてそれをがっしりつかませていただいた」と笑顔で振り返り、「これからは新たな段階に足を踏み入れたい」という。

「次のテーマというか、地球を舞台にっていうのをふまえた上で新しいメッセージが何かあるんじゃないか。来年以降もまだまだはみ出していきます」といい、決めポーズで会場を盛り上げた。

ＫＡＮＯＮも「結成当初から『個性や自由ではみ出していく』って言葉を言い続けてきた。心の奥の部分は何も変わらずやってきた。表彰していただき、とてもうれしい」と喜びをかみしめていた。