女性ジョッキーとして国内最多の１３８２勝を挙げた宮下瞳騎手が１１月２６日、名古屋競馬場で現役最後のレースを終え、引退セレモニーが行われた。調教師試験に合格し、１２月１日付で転身。地方競馬を見てきた内尾篤嗣記者がエピソードをつづった。

９５年１０月に名古屋でデビューした宮下瞳騎手は、妊娠を機に１１年８月に一度は引退した。母親として穏やかに過ごしていた１５年夏、当時３歳だった長男の優心くんが現役時代の写真を見つけて言った。「ママが馬に乗っているところを見たい」。そのひと言で、現役復帰を決めた。１年後の１６年夏に再デビュー。２１年１１月に女性騎手初の通算１０００勝など輝かしい実績を残し、競馬に家事に全力を尽くす母の姿を２人の息子に見せ続けた。

２２年の母の日。まだ幼い次男の健心君は「ままへ いつも ごはん つくってくれてありがとう 大きくなったら おんがえしをしたいです。『大好き』」のメッセージカードを送った。子どもたちは現在、中京競馬場の乗馬少年団に通い、ジョッキーを目指して奮闘中。「中央の騎手を目指しています」という１３歳の優心くん。ＬＩＮＥ動画で騎乗する様子を見せてもらったが、やはり両親に似てスジがいい。

息子たちが立派な騎手になって、競馬で頑張る姿を見せ、母に恩返しする。偉大な「継承」の物語を楽しみにしている。（内尾 篤嗣）