SNSで有名な“きんりのカップル”が『すぱのび』に登場。彼女の口元を優しく拭く彼氏の優しさに注目が集まった。

【映像】彼女の唇に触れ…彼氏の神対応の一部始終

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、カップルの愛を確かめるドッキリ企画「カップルドッキリ神対応カレシ」が行われた。

ドッキリを仕掛けられたカップルは、『今日好き』の「夏休み編2025」に参加し、恋人となったティーンに人気を誇る、りのん（多田梨音）ときんご（内田金吾）の“きんりのカップル”。

番組では「初めてのBBQロケ」と事前に説明し、「彼女の口元が汚れていたらどう対応する？」というドッキリが行われた。りのんは焼肉を食べるときに、きんごに隠れてわざと口元にタレをつけ、「めっちゃ美味しくない？」ときんごの目を見つめる。するときんごはすぐ気が付き、指でりのんの口元に触れ汚れを無言で拭うと、りのんは嬉しそうに笑顔を見せていた。

スタジオでも「イケメン！」「おおー！」と歓声があがり、NONSTYLE井上も「やってんな！モテきんご！」と絶賛。りのんは無言でとってくれたきんごに対して「優しくてびっくりした」とのろけていた。