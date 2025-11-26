アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはCLリーグフェーズ第5節のバイエルン戦を前に意気込みを語った。



この2チームは現在リーグフェーズで無敗を誇っており、得失点差の関係で1位がバイエルン、2位がアーセナルという順位になっている。両クラブは国内リーグで首位を走っているだけではなく、CLの舞台でもその強さを発揮しており、バイエルンは昨季王者のPSGを前節撃破、アーセナルはアトレティコ・マドリード相手に4-0の快勝をおさめている。





現段階では欧州最高の2チームによる戦いと考えられているが、アルテタはアーセナルが欧州のトップクラスのチームの一つと見なされる準備ができているかと問われた時、次のように話している。「パフォーマンスや安定性について言えば、そうかもしれない。だが、そのレベルでのトロフィー獲得という点で考えると、我々はこれまで一度もチャンピオンズリーグを制したことがない。一方、バイエルン・ミュンヘンは6回も優勝している。だから、我々はまだそこにはいない。レアル・マドリードと比較するなら、彼らはまったく別次元にいる」「この大会ではこういう試合に臨みたい。我々はプレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方で安定した戦いを続けている。明日は我々の現状を測る絶好の試金石となる」まだCLのトロフィーを獲得していないということで、バイエルンやレアル・マドリードといった欧州ビッグクラブにアーセナルは及ばないと考えているアルテタ。しかし、こういった試合に勝利していけば、クラブ史上初のCL制覇も見えてくるだろう。今シーズン見せているアーセナルのパフォーマンスであれば、欧州王者も十分に狙えるだろう。バイエルン戦は現在地を知る最高の機会となるが、アーセナルはドイツ王者を撃破できるだろうか。