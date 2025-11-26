½Ð¾ìÏÈ¤¬8.5¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤âÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï2026WÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤Ç¤¤º¡¡Ì¤Íè¤Ø¤Î¥«¥®¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢³èÆ°¤Ë¤¢¤ê¡©¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¶¯²½ºö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¡×
2026WÇÕ¤«¤é½Ð¾ì¹ñ¤¬32¤«¤é48¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤â4.5¤«¤é8.5¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤ê¡¢6¥Á¡¼¥àÃæ5°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø¿Ê¤à¸¢Íø¤âÄÏ¤á¤º¡¢3¾¡7ÇÔ¤Î»´ÇÔ¤ÇÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¶¯²½ºö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£2010Ç¯Âå¤ÏÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤â²¤½£¤«¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â³¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÇË»ºÊóÆ»¤ÎÊý¤¬ÏÃÂê¤À¡£¥¹¥¿¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤¬³è¶·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¾ÁÉ¾Ê¤Ç¤Ï13¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹¾ÁÉ¥·¥Æ¥£¥ê¡¼¥°¤¬º£Ç¯5·î¤ËÈ¯Â¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤Ï3Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ê©¤ÎEM¥ê¥è¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Æ¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯»á¤ÏÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¿·»þÂå¤Î²ê¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë²¡¤·ÉÕ¤±¤äÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ëµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¶¯²½ºö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
Ãæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¶¯²½¤«¤éÃæ¹ñÂåÉ½¤Î¶¯²½¤Ø·Ò¤²¤ë»î¤ß¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤¬³è¶·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£À®¸ù¤òµÞ¤¬¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¶¯²½ºö¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐWÇÕ½Ð¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£