ロックバンド・KANA-BOONが、2014年にリリースした楽曲『シルエット』が各社の音楽ランキングでチャートインするなど、人気が再燃しています。

楽曲『シルエット』は、2014年11月26日にリリースされ、アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のオープニングテーマ曲として人気を博しました。全世界でのストリーミング再生数は5億回を突破しており（レーベル調べ）、KANA-BOONを代表する楽曲の一つです。

■Billboard JAPANでは、週を追うごとにランクアップ

11年前に発表された楽曲ですが、2025年11月7日付〜21日付の『週間 TikTok音楽チャート』で3週連続1位に輝きました。『TikTok音楽チャート』とは、日本のTikTokでトレンドになっている楽曲の週間ランキングチャートで、動画作成数、動画再生数、その他のユーザーエンゲージメントなど様々な要素を反映してランキングが決定されています。

KANA-BOONの『シルエット』を使用したTikTokでの動画投稿件数は70万件を超えており、再生数は約40億回（レーベル調べ）に。TikTokでは、『シルエット』に合わせて踊る動画の投稿が人気となっています。

また、Billboard JAPANのチャートでも人気が上昇中で、5日に発表されたアニメチャート“JAPAN Hot Animation”で12位となり、約8年5か月ぶりにチャートインしました。その後、週を追うごとに順位が上がっており、12位（5日公開）→9位（12日公開）→7位（19日公開）に。そして、26日に公開された最新ランキングでは、5位にランクアップしています。（出典：Billboard JAPAN）