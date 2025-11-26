Peonyが表参道ヒルズでPOPUP開催♪限定ノベルティ＆新作コフレも登場

コスメブランド「Peony（ピオニー）」が、12月4日～1月19日の期間限定で表参道ヒルズB1FにPOPUP STOREをオープン。ホリデーシーズンにぴったりのテーマ“Peony Noble Cat Holiday”を掲げ、新作リップグロスや限定クリスマスコフレ、ここでしか手に入らないバッグなど魅力的なアイテムが多数ラインアップします。さらに、購入金額に応じて受け取れるノベルティや限定ドリンク、LUCKY DRAWなど特別企画も盛りだくさん。冬のお買い物にときめきを添えてくれるPOPUPです♡

ホリデー限定アイテム＆新作が初登場

今回のPOPUPでは、新作リップグロスが実店舗に初登場。

ホリデーにぴったりの華やかな“Peony Noble Cat Holiday”の世界観を閉じ込めたクリスマスコフレも、ごく少量の店頭分が用意されます。

また、オリジナルの「Noble Secret Phone Bag」や猫モチーフが愛らしい「Noble Cat Tote Bag」もPOPUP限定で展開。

リボンを外して使えるデザインや、ホリデーBOXとリンクした素材感など、思わず心をくすぐるポイントが詰まっています♪

【PDRN配合】BabyBrightのリジュライトプランパーでぷるぷる唇ゲット

購入特典ノベルティ＆限定ドリンクも

会場では、購入者向けのスペシャルノベルティを先着順でプレゼント。

税込9,000円以上の購入で選べるギフトが用意されているほか、リップグロスを含む購入でPeonyのシグニチャー“ハートチャーム”が贈られます。

さらに、12月5日からは限定チョコレートミルクドリンクの提供もスタート。

商品が当たるLUCKY DRAWや、POPUP限定ショッピングバッグなど、訪れるだけでワクワクが広がる企画が満載です。

PeonyのPOPUPで冬のご褒美時間を♡

ホリデー気分を盛り上げてくれるPeonyのPOPUP STOREは、限定アイテムやノベルティ、特別なドリンクなど魅力が盛りだくさん。

自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフト選びにもぴったりです。

ここでしか出会えないアイテムや可愛らしい世界観を楽しみに、ぜひ表参道ヒルズB1Fへ足を運んでみてください。冬の日常を少し特別にしてくれる心ときめく体験が待っています♡