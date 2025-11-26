11人組グローバルボーイズグループ・INIの楽曲『Present』が、26日発表の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で、登場から3週目で初の1位を獲得しました。

『Present』は、11月19日に発売されたINIの最新CDシングル『THE WINTER MAGIC（Present）』のタイトル曲。CDの発売に先駆け11月7日に配信が開始され、11/17付『週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初登場7位にランクインしました。11/24付のランキングでは17位となりましたが、12/1付の最新ランキングでは、週間で1.1万ダウンロードを記録し、1位に上昇しました。

また、自身初のデジタルシングル1位を獲得した『LOUD』に続き、自身通算2作目の1位となりました。

さらに、26日発表の『オリコン週間デジタルアルバムランキング』では初登場で1位を獲得。自身通算5作目の1位となりました。2022年4月に配信が開始された、『I（Special Edition）』の初週0.6万ダウンロードを超え、自己最高初週ダウンロード数1.0万ダウンロードを記録。さらに、初週で『A（Special Edition）』の累積0.8万ダウンロードを上回り、自己最高累積ダウンロード数も記録しました。

今回、INIは『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』と『オリコン週間デジタルアルバムランキング』で1位を獲得。2022年に続き、自身2度目のデジタルランキング2冠も達成しました。

オリコン調べ（2025/12/1付）