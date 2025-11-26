女優の松宮なつ（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。サッカーJ1ファジアーノ岡山DF立田悠悟（27）との結婚を発表した。

「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ」と記し、「私ごとではございますが、この度サッカー選手の立田悠悟さんと結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と報告し、2人で手をつないだ写真や、冬の海を背にした2ショットを公開した。

「どこまでも真っ直ぐで情熱的な彼の姿に日々刺激をもらい、また、彼の寛大な優しさと温かな愛情に日々心から安心と幸せを感じています」と立田への思いや魅力を伝え、「皆様への感謝を忘れずに、お互いに支え合い高め合える関係を目指し、幸せな家庭をふたりで築いていきたいと思っております」と決意した。

さらに「一俳優一作家としても、また新たな世界が広がっていくこと、とても楽しみに感じています どんな時も一生懸命に、一層精進してまいります。夫婦共々温かく見守っていただけたら幸いです。これからもよろしくお願い致します」と続けた。

松宮は横浜市出身。学習院大文学部フランス語圏文化学科在学中に「ミス学習院2012」グランプリ受賞。趣味はたい焼き屋巡り、サウナ、ゴルフ。色彩検定3級、カラーセラピスト検定、カレーマイスター検定、パンシェルジュ検定の資格を持つ。女優だけでなく油絵作家としても活動している。