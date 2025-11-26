月の支出16万円「夫婦の年金だけでは年の半分くらいは足りない」68歳男性が感じている後悔のワケ
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（69歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：590万円
現在の資産：預貯金800万円、リスク資産300万円
これまでの年金加入期間：国民年金460カ月、厚生年金460カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：約8万6000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金60万円（年額）
その理由として「年金で定期的に入ってくる金額よりも、物価高騰などで出ていく支出の方が多くなってきていて生活が苦しいから」と語っています。
ひと月の支出は約「16万円」。夫婦の年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
年金以外に「ボケ防止でしている介護施設の送迎の仕事」の収入があると言います。
年金生活においては「食材は毎日買うことはせず、タイムセールや広告の品を狙って買いに行く。数日分を一気に買いだめするようにしている」と節約をしている様子です。
今の生活での不安については「どこまで物価が上がっていくのか、どれだけ生活が厳しくなっていくのかが不安」とコメント。
いっぽうで「時間に余裕があるので興味があることをやれる」と今の生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人、妻（69歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：590万円
現在の資産：預貯金800万円、リスク資産300万円
これまでの年金加入期間：国民年金460カ月、厚生年金460カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約4万4000円（繰り上げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：約8万6000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金60万円（年額）
「現在の年金額に満足していない。生活が苦しい」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金で定期的に入ってくる金額よりも、物価高騰などで出ていく支出の方が多くなってきていて生活が苦しいから」と語っています。
ひと月の支出は約「16万円」。夫婦の年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
「介護施設の送迎の仕事をしている」年金で足りない支出については「アルバイトで得たお金をそこにあてる」という投稿者。
年金以外に「ボケ防止でしている介護施設の送迎の仕事」の収入があると言います。
年金生活においては「食材は毎日買うことはせず、タイムセールや広告の品を狙って買いに行く。数日分を一気に買いだめするようにしている」と節約をしている様子です。
「将来のことを真剣に考えて行動しておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「将来のことを真剣に考えて行動しておけばよかった。『収入は全部使う』ということはせず、貯金したり、投資したりとためになる使い方をしておけばよかった。また借金をしなければよかったと本気で思っている」と回答。
今の生活での不安については「どこまで物価が上がっていくのか、どれだけ生活が厳しくなっていくのかが不安」とコメント。
いっぽうで「時間に余裕があるので興味があることをやれる」と今の生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)