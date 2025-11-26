お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が26日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・渡辺直美（38）との米ニューヨーク旅行のショットを披露した。

17日の投稿で「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました！」とニューヨークとフロリダ旅行を楽しんだことを明かしていたが、この日は「ニューヨークの写真あげてく〜」と16枚の写真を一挙公開。

渡辺が昨年スタンダップライブを開催したグラマシー・シアター前で「直美ちゃんはここでライブをしたんだまじすげぇ」と笑顔の2ショットや、「NY着いて初飯ツナサラダおいしかったぁ」という食事中の姿などを投稿。「MJミュージカル良すぎ泣いた」とマイケル・ジャクソンさんを題材にしたミュージカル「MJ」を観劇したことも明かした。

この投稿に、有吉弘行は「いや、2人とも角野卓造じゃねぇーか！」と突っ込みのコメント。春菜はすぐに「ふたりとも角野卓造じゃねーだろ！わたしだけだろ！いや、私も角野卓造じゃねーよ！」と返していた。

フォロワーからは「良い笑顔 楽しそう」「NY旅楽しそーいっぱいアップして下さーい」「大好きなふたりが楽しそうで嬉しい」「最高な2人 混ざりたい」などのコメントが届いている。