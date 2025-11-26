俳優の柄本明さん（77）が25日、映画『ズートピア２』ZOOJOJI 大ヒット祈願イベントに上戸彩さん（40）や山田涼介さん（32）らと登場。柄本さんの独特のペースに、会場は笑いにつつまれました。

12月5日に公開される『ズートピア２』は、前作『ズートピア』の続編で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが再びバディを組み、ズートピアの過去の歴史にまつわる巨大な謎に挑む物語です。

日本版声優として、ズートピア創設者一族の御曹司、オオヤマネコのパウバートを演じる山田さんは、“バディを組むならどのキャラクターと組みたいか”という質問に、柄本さんが演じるズートピアに隠れ住むトカゲの重鎮・ヘイスースと回答。選ばれた柄本さんが「そうですか」と返すと、少し素っ気ない回答に、山田さんが思わず「気を完全に抜かれてたのかなと思いましたけど。気抜かれてました？ 大丈夫ですか？」と問いかけます。すると、柄本さんが「緊張して、（胸が）張り裂けんばかりです」と回答。柄本さんの独特のペースに会場は笑いにつつまれました。

さらに、柄本さんは「（映画の）話の内容が全然よく分かっていません」と爆弾発言で共演者を驚かせますが、「台本を渡されて、その前にオーディションみたいなこともありましたし。本当にオーディションで選んでいただいてありがとうございます」と、感謝を伝えました。

また、これまで様々な役を演じてきた柄本さんですが、ディズニー・アニメーション作品の吹き替えは今回が初挑戦。家族や周りからの反響を聞かれると「家族には何も話していないので、誰も何も言いませんね。とにかくトカゲ役は初めてです」と回答。

さらに、「声のお仕事はさせていただいたこともあるんですけども、久しぶりだったので非常に緊張しました。一生懸命トカゲの絵を見て、絵がとてもすてきな絵で。動きとかそういうのもね、かかってくる音楽も素晴らしくて。まあ、とにかく一生懸命やらせていただきました。ぜひぜひ、皆さんが見るように宣伝のほどよろしくお願いします」と、最後はしっかりと映画をPRしました。