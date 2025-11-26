ハリウッドザコシショウ（撮影：TOWA） （C）ORICON NewS inc.

　26日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜　後10：00）では、「第11回替え歌最強トーナメント」を開催。ハリウッドザコシショウが披露した“替え歌”に注目が集まっている。

【動画】ナメてんのか？ザコシショウによる“佐山聡シューティング合宿”

　年に1度の恒例企画となった替え歌最強トーナメントだが、今年の審査員は現役プロレスラー51人。ザコシショウは、準決勝で、今なおSNSなどで話題に上がる「佐山聡のシューティング合宿」をテーマに楽曲を披露した。

　SNS上では「佐山聡、めっちゃ笑った」「大声だして笑った」「最高！」などといった感想が相次いで寄せられている。