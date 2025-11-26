Snow Manの目黒蓮さん（28）とラウールさん（22）が25日、『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』の授賞式に登場。ラウールさんの2026年の目標に、思わず目黒さんがツッコミを入れました。

『THE ONES TO WATCH』は、その年を彩った才能あふれる表現者や、目覚ましい活躍をみせた人々に贈られるアワードです。

受賞を受け、“2025年はどんな1年だったか”聞かれた目黒さんは「Snow Manとしては、国立競技場であったりとか、日産スタジアムであったりとか。そういったところに立つことができて、ファンの皆さんとたくさん会える機会が多かった、そんな1年にできたんじゃないかなと思っています」とコメントしました。

また、イベントでは“来年の目標”を聞かれたラウールさんが「ちょっと今年は1年間ほど、とあるオーディションに参加させてもらってまして。それが無事、合格…ありがとうございます。（2026年は）1年間、海外で撮影をさせてもらうことが決定していて…」と話すと、目黒さんが「俺だなそれ！」と、すかさずツッコミを入れる場面も。「これめめ（目黒蓮）か！」とラウールさんが笑うと、報道陣に向け目黒さんが「練習通りです」と伝え、チームワークの良さを見せました。

さらに、目黒さんは「Snow Manというグループは、すごくありがたいことに何十年とかけてもできないかもしれないことを、デビューさせていただいて5年という時の中で、いろいろ経験させていただいて。それはすごくうれしいこと」と話し、「新しい目標をまた見つけ出さなくちゃいけない時期なのかなと思っていて。なので、みんなで一緒の目印に向かえる。一緒に抱ける夢を見つけて、ファンの皆さんが“本当に休ませてもらえないな”って思ってもらえるような、楽しい景色が見せられたらいいなと思っています」と、さらなるグループとしての成長を誓いました。