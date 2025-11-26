アメリカで開いた新境地…元日本代表FW久保裕也がシンシナティ退団「いつまでも特別な場所」
アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のシンシナティに所属する元日本代表FW久保裕也が26日、自身のインスタグラム(@kuboyuya31)で退団を明かした。
久保は英語で「6年間の歳月を経て、今日シンシナティでの章を閉じます」と表明。「この6年間を特別なものにしてくれた、全ての思い出、全ての応援、そして全ての人々に感謝します。シンシナティは、僕の心の中でいつまでも特別な場所であり続けるでしょう」と綴っている。
現在31歳の久保は、京都サンガF.C.U-18時代の2011年に高校3年生でトップチームデビュー。その後、ヤングボーイズ(スイス)、ゲント(ベルギー)、ニュルンベルク(ドイツ)でのプレーを経て、2020年にシンシナティへ加入した。
また、過去に各年代別の日本代表を経験し、2016年にA代表デビュー。国際Aマッチ通算13試合に出場し、2ゴールを記録している。
Jリーグや欧州のクラブ、日本代表では攻撃的なポジションを主戦場としていたが、シンシナティではボランチを務めるなど新境地を開いていた。
