女優の上白石萌音（27歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「みんなのベスト紅白」（NHK）に出演。RADWIMPSが「前前前世」で紅白歌合戦に出演したとき、「ド世代の、青春を全部彩ってもらったバンド、うちらのRADWIMPSが紅白に出るぞ！って大興奮した」と語った。



メッセージとともに、これまでの紅白歌合戦の名場面を紹介する番組に、ウッチャンナンチャン・内村光良、大泉洋、上白石萌音が出演。上白石の紹介したい紅白は、自身が声優を務めた映画「君の名は。」の劇中歌でもある、RADWIMPSの「前前前世」であると語る。



上白石は「ド世代の、青春を全部彩ってもらったバンド、うちらのRADWIMPSが紅白に出るぞ！って大興奮した」と話す。



また、大泉洋は「前前前世」を紅白で楽しく見るために「慌てて映画を観に行った覚えがある。娘を連れて。めっちゃ盛り上がって」と語った。