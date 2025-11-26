自宅で夫の浮気現場に遭遇！ その相手は自分に変装した実の妹だった…恐怖すら覚える彼女の不可解な言動の理由とは？【書評】
『ベランダに潜む裸の女 妹に夫も人生も奪われました』（サレ妻サヤカ：原案、上原ひびき：漫画/KADOKAWA）は、夫と妹の不倫をきっかけに人生を狂わされる女性を描いたコミックだ。
主人公・サヤカは半年前に結婚し、夫と幸せな結婚生活を送っていた。しかし体調不良で仕事を早退したある日、夫と妹・アヤカとの浮気現場に遭遇する。ベランダへ逃げ出した妹をサヤカは締め出すが、外は暑くアヤカが体調を崩す事態に陥ってしまう。妹への対応に母親から「一歩間違えたら死んでたかもしれない」と責められ、妹本人からも警察へ被害届を出されてしまう。被害届の取り下げを説得する中で、サヤカは夫と妹の関係と、知られざる家族の素顔を次々と突き付けられる。
さらにアヤカは、自分と夫とのやり取りを記録したボイスメッセージをアヤカに送り付けたかと思えば、突如何もなかったかのように他愛のない連絡をしてくる時もある。姉に対する態度が一定せず、「一体何を考えているのか？」と読み手も翻弄され、自身の家族に置き換えて想像すると恐怖心が増すだろう。
極め付きには「これからは私がサヤカだ」「サヤカは私なんですけど」と、まるで自分が姉であるかのような台詞が増えていく。このアヤカの発言は一体何を意味するのか。ドロドロの姉妹不倫バトル、その結末をぜひその目で確かめてほしい。
文＝ネゴト / mikasa