vistlip、ニューシングル「UNLOCKED」を2026年1月7日にリリース+最新アーティスト写真公開
vistlipが2026年1月7日、ニューシングル「UNLOCKED」をリリースすることが決定した。これに伴って収録内容の詳細も発表された。
これは本日11月26日に東京キネマ俱楽部で開催されたツアー＜[CODE:SIX] -Unlocked-＞のファイナル公演で発表となったもの。未発表新曲を携えた同ツアーでは、ニューシングル「UNLOCKED」収録曲「Code Number」「Principal」「Bedtime Story」がリリースに先立って披露されたかたちだ。
すでに明かされている通り、同シングルはvister盤(CD2曲+DVD)とlipper盤(CD3曲)に加え、MAVERICK STORE限定盤といった3形態が用意される。MAVERICK STORE限定盤の特典CD(Disc2)には、2025年1月に発売されたアルバム『THESEUS』より、楽器陣4名の作曲ナンバーを自ら歌唱した4曲が収録される。「Fafrotzkies (Yuh Vocal Version)」「Matrioshka (海 Vocal Version)」「Fairy God Mother (瑠伊 Vocal Version)」「Parallax Pancakes (Tohya Vocal Version)」といった楽曲に新たなアレンジは施されていないそうだが、ボーカルが変わることによる変化をお楽しみに。なお、これら4曲はサブスクリプションでの配信は行われない。
さらに、シングルCD「UNLOCKED」(vister / lipper)購入者対象インストアイベントが実施されることも決定した。日程や会場などの詳細や最新情報はオフィシャルサイトにて。
■ニューシングル「UNLOCKED」
2026年1月7日発売
【vister (CD+DVD)】
DCCA-1164〜1165 3,300円(税込)
▼CD収録曲
1 Code Number
2 Bedtime Story
▼DVD収録内容
「Code Number」MusicVideo
「Code Number」MusicVideo Making
【lipper (CD Only)】
DCCA-1166 2,200円(税込)
▼CD収録曲
1 Code Number
2 Bedtime Story
3 Principal
【MAVERICK STORE限定盤 (2CD / スライダーケース仕様)】
DCCA-1162〜1163 3,850円(税込)
▼CD：Disc1収録曲
1 Code Number
2 Bedtime Story
▼CD：Disc2収録曲
1 Fafrotzkies (Yuh Vocal Version)
2 Matrioshka (海 Vocal Version)
3 Fairy God Mother (瑠伊 Vocal Version)
4 Parallax Pancakes (Tohya Vocal Version)
予約受付：https://www.maverick-stores.com/vistlip/
■「UNLOCKED」vister / lipper購入者対象Instore Event
12月03日(水) HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース
12月30日(火) タワーレコード新宿店9F 店内イベントスペース
▼2026年
01月07日(水) タワーレコード池袋店 店内イベントスペース
■オンライン開催 ※詳細後日発表
12月29日(月)
12月31日(水)
▼2026年
01月05日(月)
01月11日(日)
01月17日(土)
01月18日(日)
01月24日(土)
01月31日(土)
※詳細はオフィシャルサイトにて
■＜Merry Bell 2025＞
12月23日(火) 東京・渋谷 Spotify O-WEST
https://eplus.jp/vistlip/
■＜Tohya 40th アニバーサリーらぶちゅっちゅスペシャルライヴ『HAPPY HAPPY BESTohya 〜いくつになってもお疲れヤンマー✊』＞
▼2026年
1月03日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!
https://www.vistlip.com/posts/ticket/xjkdzb
■＜The Write: Jack’s Crimson Room＞
▼2026年
1月12日(月/祝) 東京・Veats Shibuya
https://www.vistlip.com/posts/ticket/xjkdzb
■＜vistlip ONE MAN LIVE＞
▼2026年
2月02日(月) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
2月03日(火) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
※詳細後日発表
