福岡・博多を拠点とする人気アイドルグループ・ＨＫＴ４８が２６日、専用劇場の１７ＬＩＶＥ ＨＫＴ４８劇場（福岡市）で「ＨＫＴ４８劇場 １４周年記念特別公演」を開催した。

この日は２０１１年にＨＫＴ４８劇場がオープンし、１４周年を迎えた記念すべき日だ。

オープニングアクトは１０日に東京・豊洲ＰＩＴで開催されたアイドルたちが本気で挑むライブバトルプロジェクトにＨＫＴ４８を代表して参戦した北川陽彩、竹本くるみ、福井可憐・森粼冴彩による「人差し指の銃弾」。予期せぬオープニングに大きな歓声が上がった。

公演前半はこれまでの公演楽曲、後半は各期や各チームに分かれてのパフォーマンスを中心に展開。最新シングル「半袖天使」のカップリング３曲も初披露し、「塩味のキス」のセンターを務める田中伊桜莉は「今日こうして皆さんの前で初披露することができて、とってもうれしいです！」と声を弾ませた。

盛大な拍手に迎えられたアンコールで、周年皆勤賞の２期生・秋吉優花は「（昔の楽曲も披露して）懐かしかったり、研究生とステージに立つと新しさもあったり、色んな感情が入り交じりました」と笑顔。７期生の龍頭綺音は「去年よりも本当に本当にＨＫＴ４８のことが大好きになって」と涙を見せ、「もっとＨＫＴ４８をいろんな方に知ってもらうために自分も頑張りたいと思うし、先輩方に比べたら未熟なところばかりだけど、将来、かっこいい先輩方みたいになれるように学んでいきたい」と誓った。

そして、温かい拍手に包まれるなか、突如ステージ上のスクリーンがダウン。来年、グループ誕生１５周年を迎える節目の年に、コンサートツアーの開催や企業タイアップなど、さまざまな「１５周年企画」をメンバーにもサプライズで発表し、約４年ぶりの全国ツアー開催にはひと際大きな歓声が上がった。

さらに昨年５月に加入した７期研究生の石井彩音、松永悠良のチーム昇格も発表。石井は「選んでいただけたからには、チームＫＩＶを支えられるようなメンバーになれるよう頑張ります」と意気込めば、松永は「ネガティブ思考な私に、ファンの方は温かい言葉ばかりかけていただいて、今日ここまでこれたなって思います」と感謝を伝えた。

ＨＫＴ４８チームＨキャプテンの豊永阿紀は涙をこらえながら「もっともっと大きくしたい、もっともっと大きなステージに立ちたい。それは『ＨＫＴ４８が好きだから』っていうこの気持ちを、もっとたくさん世間の人たちに知っていただけるように１５周年に向けてメンバー・スタッフ一同、チームＨＫＴ４８全員で頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもチームの一員として、１５周年まで一緒に駆け抜けていただけたらうれしいなと思います」と思いを伝えた。